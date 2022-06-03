6 рекомендаций для омоложения шеи

А ты знаешь, что правильная поза помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу на шее и не допускать преждевременного появления морщин?Кожу на шее нужно баловать и ухаживать за ней не меньше, чем за кожей лица. Но, к сожалению, нередко мы боремся с морщинами на лице и забываем о шее. А, между тем, известно, что кожу на шее старение затрагивает первой.Это объясняется тем, что там она более тонкая и в ней меньше сальных желез. В результате кожа на шее быстрее начинает терять эластичность и упругость, чем кожа на других частях тела.Простые советы, которые помогут заботиться о коже на шее1. Постоянная гидратацияОчень важно не допускать дегидратации кожи. И прежде всего это затрагивает кожу на шее.Для этого не обязательно покупать дорогие косметические средства. Вполне можно обойтись обычным увлажняющим кремом для лица.В связи с уходом администратора и невозможностью поменять создателяТакже можно пользоваться такими натуральными продуктами, как кокосовое, миндальное, оливковое масло. Или, например, маслом шиповника.Главное, чтобы ты увлажняла им кожу два раза в день: утром и вечером, перед сном.Легкими движениями сверху вниз наносим масло на шею. Втираем его в кожу, пока оно не впитается в достаточной степени.2. ЭксфолиацияЧтобы удалять с кожи омертвевшие клетки, нужно регулярно (но не чаще раза в неделю) делать эксфолиацию. Кожа шеи особенно нуждается в эксфолиации.Для этой процедуры используются натуральные ингредиенты: сахар, морская соль, сода.Какой-то из них смешиваем с оливковым маслом, медом или йогуртом. В результате получаем прекрасный натуральный эксфолиант для кожи шеи.Он наносится на кожу с уровня подбородка до начала груди. То же самое делаем на задней стороне шеи.Затем смываем остатки эксфолианта холодной водой. Таким образом достигается глубокая очистка кожи.3. Кожа на шее страдает от неправильной позыТы не поверишь, но неправильная поза может быть причиной быстрого ухудшения состояния кожи шеи. Если у тебя подолгу опущена голова, а шея согнута, на ней постепенно образуются глубокие морщины.Помимо этого, неправильная поза часто приводит к головным болям и к болям в шее.Поэтому старайся не сидеть подолгу с опущенной головой, уткнувшись в свой планшет или мобильник.4. Правильное питаниеЧаще включай в свою диету полезные продукты, особенно богатые жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Тогда твой организм будет активно вырабатывать коллаген. Как известно, это способствует восстановлению тканей и повышает их эластичность.Результаты некоторых исследований показали, что жирные кислоты способствуют восстановлению мембран клеток.Так что стоит включать в свое меню, особенно на ужин, льняное масло, авокадо, холодноводную рыбу. Это пойдет на пользу не только нашей коже, но и волосам.5. Защищай кожу на шее от солнцаНе забывай, что солнцезащитный крем нужно наносить не только на лицо, но и на все части тела, которые мы подставляем солнечным лучам.В том числе, разумеется, и на шею. Всегда помни о том, что чрезмерное солнечное облучение ускоряет старение кожи.6. УпражненияПростые упражнения, которые не занимают много времени, помогут тебе сохранять кожу на шее молодой и красивой.Во-первых, выпрямим спину.Во-вторых, делаем движения нижней челюстью — назад и вперед. Это несложное упражнение очень полезно.Другое упражнение заключается в том, что, сидя с прямой спиной, мы подаем голову назад. Шея при этом, естественно, напрягается.Теперь открой рот и вытягивай нижнюю губу, так, чтобы она приближалась к верхней. При этом губы не должны касаться зубов. Повтори это упражнение несколько раз.Можешь также делать движения ртом, как если бы ты произносила гласную «О». Сохраняй это положение рта как минимум 5 секунд. Повтори упражнение несколько раз.Для того, чтобы результаты были хорошими, стоит делать эти упражнения несколько раз в день.