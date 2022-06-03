Врач Цурская: хлеб не нужно есть каждый день

По мнению врача-диетолога Юлии Цурской, качество современной пшеницы таково, что хлеб из нее все чаще вызывает нежелательные реакции со стороны организма.Цурская рассказала в интервью, что хлеб, употребляемый людьми сегодня, отличается от хлеба, который ели в прошлом. Специалист напомнила, что пшеница в последние годы подвергалась активной селекции и генетическому вмешательству – такая работа ученых оправдывалась тем, что растущее человечество должно уметь прокормить себя, и ему необходимы урожаи зерновых, которые бы могли быстро созревать и были обильными.«Были выведены сорта пшеницы с ускоренным вызреванием и высокой урожайностью, но хлеб из нее поспособствовал росту ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний», - заявила Цурская.Медик уточнила, что современная пшеница отличается свойством значительно повышать уровень сахара в крови. Это связано с тем, что в зерне повышено содержание крахмала и сахара. Если сравнить пшеничный хлеб современного образца и хлеб 50-х годов прошлого столетия, то окажется, что первый гораздо вреднее. Способствуя значительному росту уровня глюкозы, он может вызывать нарушения углеводного, жирового обмена, провоцирующие развитие диабета.Кроме того, современный хлеб из пшеничной муки содержит больше глютена. Данное белковое вещество обеспечивает пшеничному тесту характеристики, ускоряющие выпечку хлеба. Но также глютен может специфическим образом воздействовать на кишечник, нарушая усвоение ценных питательных веществ – витаминов, минералов, белков из поедаемой пищи.В сегодняшней пшенице также повышено количество серосодержащих аминокислот, которые стимулируют выработку серной кислоты, ускоряющей вымывание минералов из костей скелета.«Частое употребление хлеба вызывает боли в кишечнике, запоры или диарею, проблемы с кожей, раздражительность, быструю усталость, мигрени», - констатировала эксперт.