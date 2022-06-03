Бесценный рецепт мази, которая спасла не одну жизнь

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Когда традиционная медицина бессильна, на помощь приходят народные средства. Существуют разнообразные кремы, которые действуют получше аптечных. Мы предлагаем вам узнать рецепт чудо-мази, которая помогает от ран и кожных заболеваний.Люди, опробовавшие этот метод, утверждают, что он отлично помогает при лечении рожистого воспаления и варикоза.Ингридиенты:200 мл оливкового масла;100 г натурального пчелиного воска;100 г смолы хвойных деревьев (сосны, ели, кедра);2 ст. л. мёда;1-2 г прополиса.Способ приготовления:1. Положите в кастрюлю пчелиный воск, затем влей оливковое масло и смолу хвойных деревьев. Поставьте на водяную баню на 10-12 минут. Сухую смолу нужно предварительно растереть в порошок.Если для вас проблематично достать смолу в лесу, можно купить в аптеке кедровую или сосновую живицу. Ее нужно добавить всего несколько капель. Прежде чем приступить к использованию смолы, нужно проверить, нет ли предрасположенности к аллергии на это средство.2. Добавьте мёд и варите еще 8-10 минут.3. После добавьте прополис и снова кипятите 8-10 минут, постоянно перемешивая.4. Снимите с огня, остудите и перелейте в стеклянную банку.Эту мазь следует хранить только в холодильнике. Хорошо смазывайте больное место. Использовать ее нужно один-два раза в день. Желаем скорейшего выздоровления!