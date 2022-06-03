Бесценный рецепт мази, которая спасла не одну жизнь
Люди, опробовавшие этот метод, утверждают, что он отлично помогает при лечении рожистого воспаления и варикоза.
Ингридиенты:
200 мл оливкового масла;
100 г натурального пчелиного воска;
100 г смолы хвойных деревьев (сосны, ели, кедра);
2 ст. л. мёда;
1-2 г прополиса.
Способ приготовления:
1. Положите в кастрюлю пчелиный воск, затем влей оливковое масло и смолу хвойных деревьев. Поставьте на водяную баню на 10-12 минут. Сухую смолу нужно предварительно растереть в порошок.
Если для вас проблематично достать смолу в лесу, можно купить в аптеке кедровую или сосновую живицу. Ее нужно добавить всего несколько капель. Прежде чем приступить к использованию смолы, нужно проверить, нет ли предрасположенности к аллергии на это средство.
2. Добавьте мёд и варите еще 8-10 минут.
3. После добавьте прополис и снова кипятите 8-10 минут, постоянно перемешивая.
4. Снимите с огня, остудите и перелейте в стеклянную банку.
Эту мазь следует хранить только в холодильнике. Хорошо смазывайте больное место. Использовать ее нужно один-два раза в день. Желаем скорейшего выздоровления!
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий