Самые полезные варианты завтрака: мнения специалистов

Специалисты поделились своим мнением, что нужно есть на завтрак, чтобы получить максимальную пользу для организма.По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, стоит обратить внимание на творог, кисломолочные продукты, хлопья, кофе и грубый хлеб. Их можно соединить друг с другом.— К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко. Едите первую смесь и запиваете второй, — отметил специалист.Если вы предпочитаете бутерброды, то их тоже можно сделать полезными, подчеркнул Гинзбург. Возьмите грубый хлеб, листья салата, куриную грудку, нарежьте помидор.Как отметила кандидат медицинских наук Дарья Русакова, завтрак должен быть сытным.— Если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму, — подчеркнула она.В первом приеме пищи обязательно должен присутствовать белок и углеводы. Это могут быть блюда из творога, яйца, немного рыбы, мяса или птицы. На гарнир хорошо выбрать овощи или каши. Что касается йогурта, то в качестве первого приёма пищи он неполезен, поскольку «очень быстро уходит из желудка». Избегайте свежевыжатых соков и смузи, так как они могут привести к гастриту, отметила Русакова.Про свой завтрак рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. Утром она съедает мясо, овощи, фрукты и даже молочные продукты.— У нас на завтрак фрукты, мед, салат из вареной свеклы с апельсинами и сыром фета, каждому по сырничку. Между прочим, калорийность каждого сырничка — 170 килокалорий, — рассказала Малышева.Ее коллега педиатр Андрей Продеус назвали продукты, которые идеально подойдут для завтрака школьника. В первую очередь, это яйца.— Наш мозг получает информацию, которая вовремя и хорошо должна быть усвоена. Чтобы он заработал, действует одна молекула — ацетилхолин, который нужен для передачи нервного импульса. И яйцо — это чемпион по содержанию его предшественника холина, — подчеркнул медик.Для растущего организма очень важен грубый хлеб, как продукт, содержащий углеводы и клетчатку. Еще одним незаменимым продуктом является шпинат, богатый витамином К.