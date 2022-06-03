Кардиолог Полковникова назвала причины, когда скачки давления не связаны с работой сердца

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Не всегда изменения артериального давления — повод для тревоги. Иногда колебания показателей на тонометре могут происходить по естественным причинам.Утром давление низкое, к вечеру повышается, или наоборот. Цифры, вроде бы, не критичные, но беспокойство растет, а вдруг это уже гипертония? Особенно тревожно тем, кто послушался советов врачей и завел дневник давления, там-то наглядно можно проследить непонятные «скачки».- Нужно понимать, что колебание давления — это нормальное явление, которое происходит в течение суток регулярно, в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов, — объяснила «Доктору Питеру» врач-кардиолог, врач-ревматолог Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Полковникова. — Таким образом организм адаптируется к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.У большинства людей колебания давления в течение суток находятся в пределах от 110 до 130 и от 60 до 90 мм.рт.ст. Изменения происходят по разным причинам, они могут быть и внешними, и внутренними.Изменение гормонального фона- В регуляции сосудистого тонуса принимают участие гормоны гипофиза, — объяснила Татьяна Полковникова. — Они стимулируют активность надпочечников, регулирующих выброс адреналина или нормадреналина.Также скачки давления могут быть связаны с психическим перенапряжением, физическим переутомлением, повышенной эмоциональностью, в результате которых тоже происходят гормональные изменения.Нарушение обмена веществНеправильный образ жизни, переедание, употребление алкоголя, энергетиков, слишком жирной или слишком острой пищи, курение — все это может привести к повышению давления. Поэтому так важно следить за своим рационом, чтобы потом не удивляться цифрам на мониторе тонометра.- Чрезмерное употребление соли и продуктов с избыточным ее содержанием (чипсы, консервированные продукты, соленые орешки, соевый соус и др.), способствуют задержке жидкости в организме, что тоже может повышать давление! — предупреждает врач Полковникова.Изменение погодыПри склонности человека к гипотонии или гипертонии, давление может колебаться под действием погодных условий. Негативно сказывается на давлении чрезмерная жара, сильный мороз, сильный ветер, перепады атмосферного давления.Однако, если давление скачет постоянно — это все же плохой признак.- При длительных скачках артериального давления могут развиваться хронические поражения сердца, глаз, почек, головного мозга, — предупреждает кардиолог Полковникова — Закончиться такое состояние может сердечным приступом или инсультом.Лечение подбирается индивидуально. В зависимости от причин колебаний давления, начинается с медикаментозных методов в сочетании с физической активностью, диетой, отказом от вредных привычек.- Если речь идет о плановом подборе лечения, то снижать резко давление ни в коем случае нельзя, — предупреждает врач. — Многие пациенты обычно годами жили с повышенными цифрами давления. Если его быстро снизить, то это приведет только к ухудшению самочувствия и сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту.Гипертонический кризЕго важно вынести отдельно. Гипертонический криз — это не просто повышение артериального давления, а его критический скачок, когда показатели выше 180/120 мм. рт.ст. Появляются тошнота, одышка, боли в сердце, спутанность сознания.- Это всегда большая опасность, поэтому необходимо вызывать скорую медицинскую помощь, — предупреждает Татьяна Полковникова. — Обычно пациенты, которые наблюдаются у кардиологов, знают, какие им рекомендованы «препараты первой помощи». Если криз случился впервые, то можно попробовать снизить давление без медикаментов: занять полусидячее положение, избавиться от тесной одежды, обеспечить приток свежего воздуха.Как защититься от скачков давленияБольше двигаться;соблюдать диету;отказаться или сократить курение, кофе, алкоголь;уметь расслабляться;меньше нервничать;высыпаться (не менее 8 часов);контролировать артериальное давление;знать правила самопомощи.