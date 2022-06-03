Грязный воздух связали с аритмией

Исследователи из Университета Падуи в Италии обнаружили связь между загрязнением воздуха и развитием опасной аритмии сердца. Риск аномальных сердцебиений или аритмии повышался даже в те дни, когда качество воздуха лишь незначительно ухудшалось.Исследователи из Италии решили изучить связь между здоровьем сердца и качеством воздуха после того, как заметили корреляцию между ухудшением состояние атмосферы и притоком пациентов в кардиологические отделения. Было установлено, что риск развития аритмий сердца увеличивался даже в те дни, когда среднее качество воздуха лишь незначительно ухудшалось. В этой связи авторы исследования рекомендуют людям с имплантированными кардиодефибрилляторами следить за показателями загрязнений воздуха и в зависимости от этих цифр планировать какие-либо свои поездки и путешествия.Имплантированные кардиодефибрилляторы не только восстанавливают нормальный ритм сердца. Они также обеспечивают исследователей возможностью наблюдать за периодами аритмий, что позволяет устанавливать факторы их риска, а также причины, влияющие на появление сбоев в работе сердце. Именно этим занимались исследователи из Италии, которые подтвердили еще одну опасность грязного воздуха для здоровья человека.Впрочем, другие учёные полагают, что вовлеченные в наблюдения пациенты уже имели повышенный риск связанных с загрязнением воздуха проблем с сердцем. Ведь в сферу внимания исследователей попали именно носители кардиодефибрилляторов, а они устанавливаются пациентам с серьёзными заболеваниями сердца. Естественно, что в их случае ухудшение качества воздуха увеличивало и риск различных сердечно-сосудистых аномалий. И пока нельзя сказать, насколько грязный воздух опасен для людей, не имеющих подобных проблем.