И никакого спорта: 8 процедур, которые помогут быстро похудеть и избавиться от целлюлита

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Они справятся с отеками, уменьшат целлюлит и сделают тело рельефным и привлекательным. А рациональное питание и физические нагрузки закрепят достигнутый результат.Погода этим только начавшимся летом дает всем еще непохудевшим шанс успеть подготовиться к выходу на пляж. С лишними объемами можно справиться за несколько недель, но это не отменяет правильного питания и адекватных физических нагрузок. Если есть жареную картошку с мясом и лежать на диване, ни одна процедура не сможет сотворить чудо.- Но рассчитывать только на диету и тренировки тоже не стоит, потому что желаемого результата можно будет достичь только к осени. Пора подключать тяжелую артиллерию, — говорит косметолог Анна Лебедева. — И тогда уже через несколько недель на пляже вас будут провожать восхищенными взглядами.Итак, что же можно сделать сейчас, чтобы избавиться от лишнего жирка и целлюлита.ЛиполитикиС помощью липолитических коктейлей похудеть не получится, а вот расшевелить «жировые ловушки» можно очень хорошо. Если одновременно с правильным питанием и тренировками сделать хотя бы пару инъекций, результат наступит быстрее. Во время введения липолитического коктейля нужно увеличить количество потребляемой чистой воды до 3-4 литров в сутки. Это поможет вывести продукты метаболизма и снизить вероятность отеков, которые могут появиться после инъекций.Стоимость процедуры: одного флакона липолитического коктейля хватит на площадь тела размером с вашу ладонь. Цена флакона варьируется от 1500 до 3000 рублей. В любом случае, более 20 миллилитров липолитика за один прием вводить нельзя.Сколько процедур потребуется: курс процедур продолжается до получения нужного результата, но их должно быть не менее 3.LPG или ручной антицеллюлитный массажЕго можно проводить одновременно с курсом липолитиков. Аппарат LPG изобрел французский инженер, который после аварии был вынужден долгое время восстанавливаться в реабилитационном центре и обратил внимание, что массажисты в зависимости от своей загруженности и квалификации работают с разной интенсивностью.Идея аппаратного массажа в том, что кто бы из операторов ни работал, интенсивность терапии будет одинакова.Стоимость процедуры: одна процедура стоит от 2000 рублей, но часто салоны предлагают скидки при покупке курса. Также вам потребуется специальный костюм, который придется купить, но некоторые салоны его дарят.Сколько процедур: курс LPG составляет от 10 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю.КапилляромезотерапияЕсли вы боитесь не найти хорошего специалиста по ручному или аппаратному массажу и иголки вдохновляют вас больше, есть прекрасная процедура капилляромезотерапии. Она настолько хорошо активирует мелкососудистое русло, что вместе с отеками уходит серый цвет лица, лучше растут волосы на голове и появляется бодрость в теле.Стоимость процедуры: за один визит к косметологу вам придется отдать от 2500 рублей.Сколько процедур: капилляромезотерапия дает эффект уже с первого раза, но при курсовом исполнении результат будет более стабилен.МиостимуляцияЕсли ваша проблема не только отеки и лишний вес, но и низкая физическая активность, то вам подойдет миостимуляция. Она так же пришла к нам из реабилитационной медицины, это стимуляция мышц электрическим током.Тенденция к сидячему образу жизни совсем не безобидная история. Врачи бьют тревогу — саркопения (снижения количества и качества мышечной массы) набирает обороты. Даже в норме после 30 лет потеря мышечной массы составляет 5 процентов каждые десять лет. Поэтому если вы не постоянный посетитель тренажерного зала, рекомендую обратить внимание на миостимуляцию.Стоимость процедуры: один сеанс обойдется вам в сумму от 1000 рублей, цена зависит от зоны тела.Сколько процедур: миостимуляция — курсовая история. Чтобы получить результат, вам потребуется 10-15 процедур.Конечно, у каждой физиотерапевтической процедуры есть свои противопоказания, но широк их спектр, поэтому для каждого человека специалисты смогут подобрать индивидуальную программу экстренного приведения фигуры в норму.- За неделю или десять дней справиться с лишним весом вам поможет только закрытый рот, — с улыбкой предупреждает врач физиотерапевт, косметолог Клиники Пирогова Юлия Куделько. — Чуда ждать не стоит. Но реальных результатов можно добиться за месяц: курса косметологических процедур, рационального питания с ограничением соли, сахара и оптимального питьевого режима.Врач предупреждает, что косметологические процедуры не предназначены для снижения ИМТ (индекс массы тела), зато можно уменьшить проявления целлюлита, отечность, появится рельефный рисунок на животе, мышцы ягодиц придут в тонус.ЭндосфераЭтот аппарат позволяет очень хорошо дренировать тело и запускает собственный детокс. Благодаря процедуре меньше будут выражены целлюлитные втяжения, уйдет отечность, кожа станет светлее. В целом, вы будете чувствовать себя лучше.Процедура подразумевает работу со всем телом, она достаточно нагрузочная для лимфосистемы, поэтому проводить ее каждый день не рекомендуется, идеальный вариант — 2 раза в неделю.Стоимость процедуры: один сеанс при покупке пакета процедур обойдется в сумму от 5000 рублей.Сколько процедур: стоит рассчитывать на 6-8-12 процедур, все зависит от вашего исходного состояния. Особенно эффект будет заметен у тех, кому надо сбросить более 5-10 килограммов.EMSculptЭто последняя разработка в аппаратной косметологии. EMSculpt с помощью электромагнитной стимуляции запускает процесс схлопывания жировых клеток, они потихоньку отмирают в зоне обработки. Остается меньше «складов» для того, чтобы копить жир. При этом аппарат прошел 7 клинических исследований, его эффективность доказана.Одна процедура длится полчаса, за это время обрабатывается одна зона — ягодицы, живот, трицепсы, бицепсы, голени. За один день можно сделать не более двух зон, процедуры проводятся последовательно, а не одновременно.Стоимость процедуры: от 6000 рублей в составе пакета процедур.Сколько процедур: вам потребуется от 4 процедур, проводить их надо с периодичностью 2 раза в неделю.EMToneАппарат сочетает радиочастотный лифтинг и ударно-волновую терапию в одной насадке. Кожа выравнивается и натягивается, а хорошая плотная кожа — это как компрессионное белье, держит и не дает проявляться целлюлиту.Работать этим аппаратом можно по всему телу за исключением грудной клетки. Терапия выполняется не чаще 2 раз в неделю и лучше воздействовать на разные зоны, чередовать их.Стоимость процедуры: от 6000 рублей в составе пакета.Сколько процедур: чтобы увидеть эффект потребуется от 4 до 8 визитов к косметологу.ПрессотерапияХорошим дополнением к этим процедурам станет прессотерапия. Это воздействие манжетами, надутыми воздухом под определенным давлением и в определенной последовательности. Благодаря прессотерапии очень хорошо уходит избыточная межклеточная жидкость. Поступает свежая кровь, улучшается трофика.Достаточно посещать прессотерапию 2 раза в неделю, если вы уверенны в своем абсолютном здоровье, то чуть чаще — через день.Стоимость процедуры: от 1000 рублей.Сколько процедур: рассчитывайте на курс из 10-15 посещений.Важный вопросДолжно ли быть больно во время процедуры?- Боль — это не показатель эффективности процедуры, — говорит косметолог Юлия Куделько. — У человека может быть высокий болевой порог, и это риск получить проблемы. Также «посильнее» абсолютно не работает с лимфатической системой. Просто запомните: если вам не больно, это не значит, что процедура не работает.