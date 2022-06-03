Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты повышают настроение
Дюваль рассказала, что на эмоциональное состояние человека влияет калорийность и перевариваемость пищи. Чем быстрее продукты усваиваются организмом, тем легче и лучше чувствует себя человек.
Врач посоветовала обратить внимание на ягоды в моменты тоскливости или апатии. По ее словам, сахар и избыток витаминов сказывается на улучшении позитивного настроя, а вдобавок обеспечивают организм питательными и здоровыми веществами.
Также врач-диетолог советует включить в рацион продукты, богатую микроэлементами омега-3 и триптофаном. Последняя активно воздействует на нейроны, вырабатывающие серотонин и дофамин. Эта аминокислота в избытке содержится в рыбе, мясе, бобовых, грибах, финиках и курином мясе. Полинасыщенные жирные кислоты омега-3 можно "найти" в жирной рыбе, пояснила врач.
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