Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты повышают настроение

Выражение: "Мы это то, что мы едим" - отражает важность питания на внутреннее и внешнее состояние человека. Правильные продукты способствуют не только красивой внешности, но и улучшению здоровья внутренних органов и эмоционального состояния. Есть такие продукты, которые способны улучшить настроение и поднять позитивный настрой. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль в ходе интервью.Дюваль рассказала, что на эмоциональное состояние человека влияет калорийность и перевариваемость пищи. Чем быстрее продукты усваиваются организмом, тем легче и лучше чувствует себя человек.Врач посоветовала обратить внимание на ягоды в моменты тоскливости или апатии. По ее словам, сахар и избыток витаминов сказывается на улучшении позитивного настроя, а вдобавок обеспечивают организм питательными и здоровыми веществами.Также врач-диетолог советует включить в рацион продукты, богатую микроэлементами омега-3 и триптофаном. Последняя активно воздействует на нейроны, вырабатывающие серотонин и дофамин. Эта аминокислота в избытке содержится в рыбе, мясе, бобовых, грибах, финиках и курином мясе. Полинасыщенные жирные кислоты омега-3 можно "найти" в жирной рыбе, пояснила врач.