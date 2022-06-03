Протеиновые коктейли: четыре распространенных напитка, которые мешают худеть

По словам диетолога, если вы находитесь на нелегком пути похудения, то важно не только то, что вы едите, но и то, что пьете.Диетолог Рэйчел Кларксон рассказала Express о четырех распространенных напитках, которые люди, сидящие на диете, считают полезными, но на самом деле могут мешать похудению. Это фруктовый сок, смузи, протеиновые коктейли и диетические напитки.Потеря веса происходит, когда достигается дефицит калорий, то есть ваше тело расходует или сжигает больше энергии, чем потребляет, напомнила специалист.— Хотя это самое главное объяснение потери веса, важно помнить, что потеря веса — это гораздо больше, чем «меньше есть и больше заниматься спортом», например, состав вашего рациона, отношение к еде, ежедневные привычки и, конечно, генетика. Потеря веса лучше всего достигается и поддерживается, когда вы действительно осведомлены о порциях углеводов, белков и жиров, которые вам подходят, а также знаете, как быть гибкими, когда что-то идет не по плану, — отметила диетолог.Важно помнить не только о еде, но и о напитках, поскольку они могут содержать калории, углеводы, жиры и белки, как и пища. Например, фруктовый сок часто не считают препятствием для похудения, но реальность такова, что бутылка сока иногда может содержать столько же сахара, сколько плитка шоколада.— Всегда лучше сделать смузи, который сохраняет клетчатку из фруктов и замедляет выброс сахара в кровь, — подчеркнула Кларксон.От алкоголя на диете важно отказаться: он не только калориен сам по себе, но и разжигает аппетит.Один из напитков, которые потребляют люди, соблюдающие диету, — это протеиновые коктейли.— Однако важно выбрать протеиновый порошок, который изготовлен из источника белка хорошего качества и не содержит большого количества добавленных/скрытых сахаров, — отметила эксперт.Некоторые смузи тоже могут быть чрезвычайно питательными, так как содержат большое количество сладких фруктов, орехов, орехового масла и семян.— Однако смузи с контролируемой порцией фруктов с высоким содержанием клетчатки, небольшим количеством белка и небольшой порцией полезных жиров (например, семян чиа или горсткой орехов) может быть очень сбалансированным и полезным для похудения вариантом закуски или завтрака, — рассказала диетолог.Диетические напитки, в принципе, хорошая альтернатива, но они содержат искусственные подсластители, которые в долгосрочной перспективе могут нанести вред здоровью кишечника. Лучше всего пить чистую воду комнатной температуры, а также несладкие морсы и компоты.