Протеиновые коктейли: четыре распространенных напитка, которые мешают худеть
Диетолог Рэйчел Кларксон рассказала Express о четырех распространенных напитках, которые люди, сидящие на диете, считают полезными, но на самом деле могут мешать похудению. Это фруктовый сок, смузи, протеиновые коктейли и диетические напитки.
Потеря веса происходит, когда достигается дефицит калорий, то есть ваше тело расходует или сжигает больше энергии, чем потребляет, напомнила специалист.
— Хотя это самое главное объяснение потери веса, важно помнить, что потеря веса — это гораздо больше, чем «меньше есть и больше заниматься спортом», например, состав вашего рациона, отношение к еде, ежедневные привычки и, конечно, генетика. Потеря веса лучше всего достигается и поддерживается, когда вы действительно осведомлены о порциях углеводов, белков и жиров, которые вам подходят, а также знаете, как быть гибкими, когда что-то идет не по плану, — отметила диетолог.
Важно помнить не только о еде, но и о напитках, поскольку они могут содержать калории, углеводы, жиры и белки, как и пища. Например, фруктовый сок часто не считают препятствием для похудения, но реальность такова, что бутылка сока иногда может содержать столько же сахара, сколько плитка шоколада.
— Всегда лучше сделать смузи, который сохраняет клетчатку из фруктов и замедляет выброс сахара в кровь, — подчеркнула Кларксон.
От алкоголя на диете важно отказаться: он не только калориен сам по себе, но и разжигает аппетит.
Один из напитков, которые потребляют люди, соблюдающие диету, — это протеиновые коктейли.
— Однако важно выбрать протеиновый порошок, который изготовлен из источника белка хорошего качества и не содержит большого количества добавленных/скрытых сахаров, — отметила эксперт.
Некоторые смузи тоже могут быть чрезвычайно питательными, так как содержат большое количество сладких фруктов, орехов, орехового масла и семян.
— Однако смузи с контролируемой порцией фруктов с высоким содержанием клетчатки, небольшим количеством белка и небольшой порцией полезных жиров (например, семян чиа или горсткой орехов) может быть очень сбалансированным и полезным для похудения вариантом закуски или завтрака, — рассказала диетолог.
Диетические напитки, в принципе, хорошая альтернатива, но они содержат искусственные подсластители, которые в долгосрочной перспективе могут нанести вред здоровью кишечника. Лучше всего пить чистую воду комнатной температуры, а также несладкие морсы и компоты.
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