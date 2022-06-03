Кардиолог Кореневич назвала 4 способа уменьшить жесткость сосудов

Состояние наших сосудов напрямую влияет на риск заработать заболевания сердца. А главный показатель — это их жесткость и эластичность. Как укрепить сосуды? Помогут ли БАДы и таблетки? Объясняет врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.Специалисты по БАДам часто рекламируют волшебные пилюли и травки, которые помогут замедлить старение сердечно-сосудистой системы, укрепить сосуды, снизить их жесткость.На самом ли деле это так? Отвечает эксперт.Что именно вредит сосудам- Жесткость сосудов увеличивается в том числе из-за того, что человек постоянно подвергается стрессу, — рассказала в своем YouTube-канале врач-кардиолог Анна Кореневич. — Почему это происходит? Когда случается какое-то неприятное событие, наше тело сжимается. Мы даже можем этого не замечать — но особенно зажаты верхний плечевой пояс, руки, грудная клетка.В стенках сосудов тоже находятся мышцы — они не поперечно-полосатые, а гладкие, но это не так важно. Суть одна, реакция идет одна и та же, объясняет эксперт.- Когда у человека есть хронический стресс, спазмируются мышцы тела (особенно, верхней части), а внутри тела — мышцы в сосудах, — говорит Анна Кореневич. — Это тот же самый мышечный спазм, и он связан с длительным, систематическим, хроническим психоэмоциональным напряжением, которое мы иногда даже не замечаем. Но при этом наш организм очень страдает — появляются головные боли напряжения, болят спина и шея, появляются неприятные ощущения в грудной клетке, а потом сосуды не выдерживают и начинают спазмироваться, растет давление и развивается гипертония.Как снять спазм- Жесткость сосудов никакие БАДы уменьшить не могут, это моя твердая позиция, — рассказывает врач-кардиолог. — Тут даже таблетки не особенно эффективны — те, что назначают неврологи, чтобы снять спазм в тел. А все потому, что мы лишь убираем неприятный симптом. Именно поэтому мы не можем вылечить гипертонию, не можем уменьшить жесткость сосудов — мы не воздействуем на причину.Эксперт признает, что есть определенная логика в советах некоторых врачей делать гимнастику, упражнения для шеи, чтобы справиться с гипертонией.- Тотальный спазм сказывается как на мышцах поперечно-полосатых, так и гладкой мускулатуры, — поясняет врач.Кардиолог назвала реальные способы уменьшить жесткость сосудов.физическая нагрузка- Любая физическая нагрузка уменьшает жесткость сосудов. Любая — если она регулярная. Это всегда хорошо, — подчеркивает Анна Кореневич.полноценный сон,правильное питание,контроль над уровнем стресса.