9 признаков перегрузки организма токсинами

Токсины, которые накапливаются в крови, вредят нервной системе и вызывают негативные реакции, включая непрекращающиеся головные боли.Даже если мы правильно питаемся и ведем здоровый образ жизни, в организме все равно могут накапливаться токсины. Это негативно сказывается на состоянии нашего здоровья.Признаки избытка токсинов в организмеТоксины поступают в наш организм вместе с веществами, содержащимися в пище, воде и воздухе. Выделительные органы стимулируют выведение токсинов из организма, но часто мы слишком сильно перегружаем их, употребляя в пищу вредные продукты. Это негативно сказывается на нашем психическом и физическом здоровье.Хотя очень часто сложно сказать наверняка, что наш организм страдает от интоксикации, есть некоторые явные сигналы, на которые стоит обратить внимание:1. Постоянная усталостьКогда организм пытается избавиться от токсинов, которые накапливаются в тканях, мы очень сильно устаем, даже если спим положенные 8 часов.Усталость, трудности с концентрацией и постоянная сонливость — это достаточные причины для того, чтобы решить, что организм перегружен токсинами и поддержать его.2. Постоянный набор весаПохудение — это непростая задача, даже если мы придерживаемся сбалансированной диеты и выполняем физические упражнения.Если, несмотря ни на что, вес набирается, возможно, дело в гормональном дисбалансе.Лишний вес может быть связан со множеством факторов, в том числе, с высоким уровнем токсинов, которые поступают в организм с пищей.3. ЗапорКишечник — это очень важный канал, способствующий выведению токсинов из организма. Запор — это явный признак интоксикации организма.Он может негативно влиять на здоровье желудка, вызывать воспаление и сложности с усвоением питательных веществ.4. Проблемы с кожейКожа быстрее всего отражает состояние нашей крови и тканей организма. Появление акне, сыпи и аллергических реакций — это явный признак того, что в нашем организме слишком много токсинов.Также на коже могут появляться отеки, темные круги, вспышки экземы и псориаза.5. Повышенная температура телаЭтот симптом очень часто связан с интоксикацией печени.Это приводит к повышенной потливости, потому что наш организм пытается вывести токсины через кожу.6. Постоянная головная больТоксины, которые накапливаются в крови, вредят нервной системе и вызывают негативные реакции, включая непрекращающиеся головные боли. Нервные ткани очень чувствительны к токсинам, поэтому реагируют болью.7. Жир на животеВыведение токсинов из организма способствует снижению веса, в противном случае жир может накапливаться на животе.Это связано с тем, что токсины влияют на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также увеличивают жировые отложения в области живота.8. Неприятный запах изо ртаНеприятный запах изо рта, несмотря на тщательную гигиену, может быть связан с проблемами с пищеварением и накоплением токсинов в печени.Токсины изменяют состояние желудочно-кишечного тракта и способствуют накоплению бактерий в полости рта, на зубах и деснах.Из-за избытка токсинов в крови язык покрывается желтоватым налетом, который также вызывает неприятный запах и инфекции.9. Камни в желчном пузыреПоявление камней в желчном пузыре может быть связано с повышенным содержанием токсинов в желчи. Печень может начать высвобождать желчь в желчный пузырь, что может привести к закупорке протоков и образованию камней.Знакомые симптомы? Тогда перестаньте питаться полуфабрикатами и увеличьте количество воды, фруктов и овощей в своем рационе. Для лучшего результата попробуйте пройти очищающую диету, включив в рацион детокс-напитки.