Врач Макиша рассказала об опасности фруктов для людей после 60 лет

Врач рекомендует людям пожилого возраста есть фрукты очень осторожно и аккуратно – умеренно и выборочно.В интервью врача-диетолога Марины Макиша прозвучало напоминание о том, что фрукты, употребляемые без ограничений, могут быть опасными для здоровья людей возрастом после 60 лет.«У людей старше 60 нередко встречается сахарный диабет, при котором нежелательны содержащиеся во фруктах углеводы», - пояснила медик.Макиша добавила, что людям с проблемами повышенного сахара в крови следует избегать употребления очень спелых бананов, а также винограда, ананасов.В целом пожилым людям без серьезных проблем со здоровьем врач считает нужным ограничивать потребление фруктов до 400 граммов за день – это позволит не перегружать организм сахаром.Также медик обратила внимание на то, что в организме после 60 лет может ослабевать работа кишечника, его моторика, перистальтика. Кроме того, на этом этапе жизни люди нередко имеют заболевания пищеварительной системы – язвы, гастриты и другие. В таких обстоятельствах определенную опасность представляют фрукты, обладающие грубой кожурой – например, те же яблоки, груши.«Грубая клетчатка плодов может спровоцировать обострение проблем с ЖКТ», - сказала Марина Макиша, посоветовав очищать фрукты от кожуры перед употреблением.Многим пожилым людям в целом лучше есть фрукты не сырыми, а после термической обработки – отварными или запеченными.