Таблетки и уколы или иглотерапия и лечение пиявками — что эффективнее? Мнение врача

Фитотерапия, пиявки и остеопатия — эти альтернативные методы все чаще применяют для лечения заболеваний, хотя официальная доказательная медицина нередко высказывается резко против. Так что «работает» лучше — таблетки или иголки?Один врач при боли в спине выписывает таблетки, другой — отправляет на иглотерапию. Еще один — рекомендует курс уколов, а его коллега — препараты на базе лекарственных трав. Пациенты запутались окончательно — чем же лечиться эффективнее?О различии методик и отношении к ним врачей «Доктор Питер» поговорил с кандидатом медицинских наук.Медицина доказательная и функциональная- Медицина официальная сегодня существует в правовом поле «доказательной» медицины, — говорит врач Ирина Юзуп. — Официальная или конвенциональная медицина подразумевает официальную точку зрения министерств здравоохранения различных стран (в том числе и России). Именно ее изучают студенты-врачи, и следуют определенным законам.В это же время существует и другая медицина — функциональная интегративная, объясняет эксперт.- Она часто ни в коем случае не отрицает достижения доказательной, следует ее нормам и предписаниям, но расширяет поле познания, переходит к персонализации лечения и, что не менее важно, превенции — профилактике! Ведь у каждого свой путь прихода в болезнь, а значит и выход из нее будет своим, отличным от других, — говорит Ирина Юзуп.«Сомнительные» методыОфициальные врачи называют «ересью» методики медиков-альтернативщиков — пиявки, иглотерапию, фитотерапию, акупрессуру, поющие чаши и банки, остеопатию и многие другие.- На самом деле, хорошие интегративные врачи используют не только альтернативные способы оздоровления. Хламидию никто не станет лечить травками, ведь эта бактерия — реальный, а не условный патоген, — объясняет Ирина Юзуп. — Но если, например, человек сталкивается с активным размножением грибка кандиды в кишечнике (что зачастую проявляется молочницей), то интегративный врач не станет сразу назначать антибиотики. А рассмотрит ситуацию — из-за чего возник дисбаланс микробиоты, что привело пациента к такому состоянию и, возможно, дополнит основное лечение фитотерапией.Эксперт рассказала о некоторых из методов и инструментов интегративной (функциональной) медицины, чтобы понимать, можно ли применять их в практике и когда.Акупунктура и акупрессура- Учение о каналах энергии существует в китайской медицине со времен появления даосизма, возможно, ее применяли и до Дао Дэ Цзина, — говорит Ирина Юзуп. — В китайской медицине выделяют 12 основных и 8 «чудесных» каналов (меридианов). По меридианам энергия Ци поступает в основные органы (их на востоке выделяют 12).В идеале Ци должна протекать свободно, снабжая энергией все органы нашего тела, говорится в учении, объясняет эксперт.- Но считается, что из-за воспалительных процессов в тканях, неправильного питания или внешних неблагоприятных энергетических воздействий меридианы могут утрачивать свою проводимость (блоки), — объясняет врач. — Поэтому нарушение течения Ци может привести к заболеваниям тех органов, которые лишились адекватного энергообеспечения.Акупунктура (иглотерапия) и ее «дочка» акупрессура (мы ее знаем под видом точечного массажа) до сих пор считаются очень важными направлениями в китайской медицине, отмечает эксперт.- Рефлексотерапия (акупунктура) как форма терапии известна и в России, — рассказывает Ирина Юзуп. — Специалисты дополнительно обучаются этому мастерству, определяют важные точки на теле человека и помогают справиться со многими синдромами путем иглоукалывания. Важно, что мы говорим о верном сочетании методов терапии, которое определяется первопричиной заболевания. К сожалению, камни в желчном пузыре с помощью одной рефлексотерапии не уберешь. Но справиться с болями в теле разного характера, помочь при восстановлении организма после болезни и профилактировать неврологические заболевания акупунктура вполне способна.Между тем, есть мнение, что акупунктура действует на пациента больше как плацебо.- Но если ее рассмотреть не только как метод влияния на Ци, но и точечный способ проработки нервных окончаний, то вполне понятной становится польза применения иголок, — поясняет врач.Что касается метода акупрессуры, в котором не используются иглы, то он подразумевает надавливание на определенные точки на теле (точечный массаж). Нередко подобную процедуру можно было встретить в кабинетах физиотерапии в советских больницах, напоминает эксперт.- Многие пациенты действительно отмечают, что использование массажных методов по принципам акупунктуры помогает снять болевые синдромы, — говорит Ирина Юзуп. — И что важно, навредить этим методом нельзя, а помочь — запросто. Чаще всего акупрессура не будет выступать основным методом лечения или профилактике, но может значительно помочь пациенту облегчить симптомы.Пиявки — гирудотерапия- Это противоречивый способ лечения, который нас также отсылает к китайской традиционной медицине и даже средневековой Европе, в которой пиявки использовались для очищения от «дурной крови», — говорит Ирина Юзуп. — В современных условиях гирудотерапия считается мощным антикоагулянтом — средством для угнетения свертываемости крови при риске образования тромбов. И поэтому пиявок нередко использую при «накопительных» болезнях — атеросклерозах, ревматизмах. Гирудотерапия считается спасением при тромбофлебитах. Нередко пиявки назначают даже при мастопатии, для профилактики развития новообразований.У процедуры много нюансов, но при правильном применении и назначении в комплексе с другими инструментами — она иногда показывает себя лучше, чем многие химические препараты-антикоагулянты, обращает внимание эксперт.ФитотерапияЭто отдельный раздел альтернативной медицины, проще говоря — траволечение, использование продуктов, созданных из природных компонентов.- Дело в том, что сегодня вопрос об эффективности антибиотиков встает ребром, — объясняет интерес к фитотерапии Ирина Юзуп. — Мы, врачи, все чаще сталкиваемся с «совершенными» бактериями, супер-бактериями и антибиотикорезистентностью. Что это значит? Бактерии, как и любой другой биологический вид, становятся сильнее и выносливее в ходе эволюции. Поэтому фармацевтика вынуждена изобретать все новые и новые формы антибиотиков, усиливая их эффект.Врач предполагает, что в будущем вполне возможен тот исход, когда антибиотик не будет влиять на размножение бактерий.- Кроме того, антибиотики, разработанные на основе природных врагов бактерий — простейших грибах — сдвигают нашу микробную флору (которая издавна помогает человеку переваривать и усваивать пищу) в сторону грибков (которые не так полезны, как симбионты-пробиотики). Тут мы сталкиваемся с пандемией кандидоза, — говорит Ирина Юзуп.Эксперт признает, что поиск альтернативного метода лечения — задача не из простых.- Далеко не каждую бактериальную болезнь можно вылечить без антибиотиков. Но при этом многие легкие вирусные и бактериальные инвазии (условными патогенами), вполне возможно скорректировать с помощью травяных формул, которые обладают иммуностимулирующим свойством, — уверена Ирина Юзуп. — Особенно это актуально при лечении вирусных заболеваний.В противостоянии антибиотик VS лекарственное растение победит грамотный симбиоз и уместное использование и одних, и других!Правило современного врача- У любого метода лечения есть область применения, — резюмирует Ирина Юзуп. — И она намного шире установленных доказательной базой рамок. Современный врач может и должен больше узнавать о методиках, новых и былых, умело их комбинировать для лучшего эффекта. Это и называется верным пациентоориентированным подходом. Медициной интегративной, медициной функциональной.Ранее врачи рассказали «Доктору Питеру», чем опасен бесконтрольный прием БАДов и витаминов. Чаще всего они не дают никакого эффекта, но способны довести и до реанимации. По словам врача Бориса Шеляпина, в в БАДы могут добавлять незаявленные компоненты, которых там быть не должно, потому что контроля за их производством фактически нет. Так, в БАДы для похудения могут добавлять антидепрессанты и мочегонное, или даже личинки гельминтов.- БАД — это лотерея. Получим мы пользу или вред, мы не знаем. «Выиграть» госпитализацию шансы такие же, как и в реальную лотерею — едят биодобавки многие, но единицы попадают в больницу. Но такой риск есть! — резюмировал врач.