Врач Панова рассказала, чем можно перекусить перед сном

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По словам врача-диетолога Юлии Пановой, перед сном можно перекусить орехами, термически обработанными овощами, но в идеале нужно стремиться к тому, чтобы после ужина обходиться без перекусов.Медик рассказала в интервью, чем можно перекусить перед сном, если разыгрался голод, который сложно терпеть. В частности, успокоить чувство голода можно теплым молоком – например, выпить стакан, добавив немного меда.Еще можно перекусить кисломолочными продуктами.«Обычно диетологи рекомендуют стакан кефира, ряженки, несладкий йогурт или пару ложек творога – в них содержится утоляющий чувство голода белок», - заметила Панова.В то же время врач предупредила: людям с болезнями кишечника, склонностью к вздутию, другим проблемам пищеварения кисломолочные продукты в качестве перекуса не подойдут. Такая пища у них стимулирует брожение, способствует дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.Также, уточнила Панова, перекусить перед сном можно приготовленными овощами за исключением капусты, которая усиливает кишечную моторику, что мешает нормальному сну.«Можно съесть несколько ложек овощного рагу или винегрета», - поделилась диетолог.Кроме того, подходящим перекусом эксперт назвала орехи – порцию до 15 граммов, авокадо, не слишком сладкий банан.Панова подчеркнула, что абсолютно не подходящими для перекуса перед сном являются десертные изделия, пряная пища, соленые закуски.В целом, по мнению медика, необходимо выстраивать рацион таким образом, чтобы между ужином и сном выдерживалась пауза, которую организм бы мог переносить без еды.«Организму лучше давать отдых и четыре часа голода до сна желательно четко выдерживать».Эксперт считает, что это возможно, если в питании присутствует достаточно белка.