Названы 8 самых полезных для сердца напитков

Поддерживать здоровье сердца помогут правильный образ жизни, регулярная физическая активность. Немаловажно и то, что вы едите и пьете. Давайте разберемся, какие напитки полезны для сердца.Сердце работает с превышением нагрузки, когда мы набираем лишний вес, мало двигаемся и много сидим, перегружаем организм вредными калориями и не ограничиваем себя в сладкой газировке и количестве алкоголя. Поэтому первой рекомендацией кардиологов для тех, кто уже почувствовал, что сердце барахлит, пульс зашкаливает и появилась одышка — скорректировать образ жизни.Вот эти напитки стоит включить в рацион — тем, кто заранее беспокоится о здоровье сердечно-сосудистой системы, и пациентам, уже принимающим сердечные таблетки. Исследования показывают, что эти напитки могут снизить частоту сердечных сокращений, давление, уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.Важно понимать, что все эти напитки НЕ заменят лекарства, если у вас есть проблемы со здоровьем.Зеленый чайЗеленый чай богат полезными для сердца катехинами и полифенольными соединениями, которые могут уменьшать воспалительные процессы в организме. Чай способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода, за счет чего снижается давление, уменьшается риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза.По данным исследования данных о здоровье 80 тысяч человек, опубликованном в журнале Journal of Epidemiology and Public Health, женщины, которые выпивали по 1–6 чашек зеленого чая в день, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те же любительницы зеленого чая, причина смерти которых — болезни сосудов и сердца, в среднем умирали на 13 лет позже, чем предпочитавшие вместо чая другие напитки.Исследователи также обнаружили, что употребление зеленого чая может снизить риск ишемической болезни сердца у мужчин.Чай из гибискуса (каркаде)Он не только обладает терпким и ярким вкусом, но и полезен для сердца. Ученые выяснили, что две чашки чая с гибискусом в день могут нормализовать артериальное давление — причем, как систолическое, так и диастолическое. В чае содержатся флавоноиды, которые обладают антибактериальными свойствами и помогают справляться с заболеваниями. В цветах гибискуса содержится большое количество витамина С, а также витамин А и витамины группы В (В1, В2 и В9).На 100 мл готового чая каркаде приходится всего лишь 5 ккал. Он не содержит кофеина и почти не имеет противопоказаний.Томатный сокИсследование японцев показало, что употребление одной чашки несоленого томатного сока в день может улучшить здоровье сердца. Этот напиток способен регулировать давление и снижать уровень холестерина — особенно липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — примерно на 3%.Следует избегать томатного сока с добавлением соли. Избыток натрия может привести к высокому кровяному давлению, что связано с учащенным сердцебиением.КакаоУмеренное употребление какао (натурального) может улучшить здоровье сердца. Исследование, проведенное в Дании, показало, что употребление этого напитка не реже 1-3 раза в месяц связано со снижением риска развития фибрилляции предсердий на 10%.Также какао защищает сердце во время стресса, выяснили ученые Бирмингемского университета, говорится в журнале Nutrients. Оно может улучшить состояние кровеносных сосудов — особенно во время психического напряжения. Также доказано, что какао является натуральным антидепрессантом, так как в его составе присутствует фенилэтиламин.Какао — калорийный напиток, так что увлекаться им стоит с осторожностью, особенно, если вы добавляете в него сахар и молоко.Важно, что если вы пьете какао в сочетании с молоком, то пользы от молока не получите — содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.Натуральный сок из ягодДля сердца ягоды — это натуральное лекарство. Они богаты полезными антиоксидантами, снижающими риск заболеваний сосудов и сердца. Особенно полезны черника, земляника, малина, черная смородина.Есть такая очень старая пословица: «Там, где едят чернику и землянику, врачам делать нечего!».Исследование показало, что употребление 200 граммов (около одной чашки) черники каждый день может нормализовать давление и улучшить функцию кровеносных сосудов. Черника — одна из немногих ягод, которая после термообработки остается такой же полезной, как и свежая.Чтобы ваш ягодный сок был максимально питательным, выбирайте свежие или замороженные ягоды и избегайте добавления сахара.Свекольный сокВ свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора, которые могут снизить кровяное давление и улучшить работу сердца.Этот овощ благотворно влияет на наши сосуды, сердце и нервную систему. Свекла содержит полезные нитраты, превращающиеся внутри артерий в оксид азота, который расширяет сосуды, помогает улучшить кровообращение и снизить давление.Свекольный сок надо разводить водой в соотношении один к одному.Сливовый сокСливовый сок богат калием, который нужен для здоровья сердца. Этот минерал необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток — ведь сердце это мышечный орган.Кстати, рекордсменом по количеству калия считается и свежевыжатый апельсиновый сок — в нем 9% суточной нормы калия на 1 стакан. Эти показатели даже больше, чем у банана.Надо помнить, что усвоение калия облегчает витамин B6, затрудняет — алкоголь.Вода с добавлением лимонаПитьевая вода, настоянная на любых цитрусовых, — это отличный способ увеличить ежедневное потребление воды, что очень важно для защиты сердца. Также в цитрусовых много витамина С.Поддержание правильного водного баланса, питьевого режима — залог здоровья сердца. Когда организму не хватает жидкости, сердце может работать с нагрузкой, учащается пульс. Известно, что большой стакан обычной воды может немного снижать показатели артериального давления и частоту сердечных сокращений — правда, эффект этот временный и длится недолго.Напитки, которых следует избегатьЕсли ваш пульс повышен, есть напитки, которые могут еще больше усугубить состояние. Их стоит избегать:энергетики,алкоголь,кофеин в больших количествах.