Диетологи: Черный перец приносит пользу, но имеет побочные эффекты

Одна из самых популярных пряностей на всех кухнях мира, обладает массой полезных свойств для организма. В умеренных количествах черный перец является одним из самых мощных антиоксидантов, позволяет бороться со старением и укреплять иммунитет.Нутрициолог Бриттани Данн рассказывает, как черный перец улучшает усвояемость некоторых других полезных элементов, например, железо и бета-каротин. Кроме этого, если сочетать пряность с куркумой, то из последней организм усваивает в 20 раз больше веществ, чем без добавления черного перца.Кроме этого, перец способен препятствовать возникновению некоторых видов онкологии и снижать уровень холестерина. Это подтвердили опыты на лабораторных грызунах, которым давали жирную пищу, добавляя туда черный перец.«Хотя количество исследований на людях ограничено, было доказано, что черный перец способен также помочь снизить уровень холестерина», – рассказывает доктор Лиза Московиц.Но не всем черный перец принесет пользу. В случае болезни пищеварительных органов, особенно проявлений рефлюкса, перец только навредит. Заброс содержимого желудка в пищевод сам по себе способствует возникновению язв и эрозий из-за большого количества кислоты. Если добавить к этому черный перец, негативный эффект проявится еще сильнее. В таком случае от добавки в еду черного перца лучше воздержаться.