Врач Соломатина назвала напиток, вызывающий быстрое ожирение живота

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В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучали пояснения о том, почему алкоголь является самым опасным напитком в плане риска ожирения, и в первую очередь, на животе.Если вы твердо намерены похудеть, исключите из рациона спиртное. Алкоголь – это именно тот напиток, употребление которого способствует быстрому жироотложению. Говоря о том, что спиртное вызывает быстрое ожирение, врач Соломатина уточнила: это происходит из-за способности алкогольных напитков провоцировать повышение уровня инсулина в организме. Данный гормон, помимо того, что он помогает утилизировать лишнюю глюкозу в организме, также способен стимулировать производство жировой ткани.«Алкоголь вызывает интенсивную выработку инсулина, тем самым способствуя отложению жиров. Поэтому пить спиртное, даже в минимальном количестве, точно не стоит, если вы намерены похудеть», - подчеркнула медик.Соломатина заметила: хотя, например, пиво и томатный сок могут обладать одинаковой калорийностью, их усвоение сопровождается разными реакциями.«От того же пива уровень глюкозы в крови резко поднимается. На это организм начинает выделять инсулин, ведущий к отложению жиров», - сказала Соломатина.Врач добавила, что алкогольные напитки из-за своего влияния на печень замедляют пищеварительный процесс и мешают усвоению питательных веществ. Это ухудшает метаболизм и дополнительно содействует быстрому ожирению живота.