Эксперт назвал признак черешни, которой можно отравиться из-за химикатов

По словам агронома Михаила Воробьева, поедание обработанной токсичными химикатами черешни может привести к отравлению, в связи с этим эксперт рекомендует покупать только «чистую» ягоду.«Нужно осматривать плоды перед их покупкой, чтобы исключить риск отравления ядохимикатами», - поделился агроном советом в своем интервью.Воробьев заметил, что некоторые фермеры ведут чрезмерно агрессивную борьбу с сельхозвредителями, и ягоды – особенно ранние – могут быть обработаны химикатами, потенциально ядовитыми для человеческого организма.«Если при поедании черешни ощущается неприятное пощипывание во рту, это может быть признаком того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно», - сказал Воробьев.Специалист подчеркнул: такая ягода может спровоцировать симптомы тяжелого отравления. Также эксперт назвал признак черешни, которой можно отравиться из-за ее вероятной обработки химикатами.Таким признаком эксперт назвал наличие белесого налета в месте углубления для плодоножки.«В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет».Воробьев посоветовал всегда обращать внимание на цвет углубления черешни – если он беловатый, следует отказаться от покупки ягоды.