Медики выяснили, можно ли имея лишний вес сохранить здоровье

Вопрос, который давно интересует медицинское сообщество. Диетологи и нутрициологи спорят о том, считать ли здоровым человека, у которого вес выше, чем медицинская норма, но при этом в норме все анализы и остальные показатели здоровья. Исследования подтвердили, что такое возможно.Вопрос индекса массы тела – количественный показатель, а не качественный. Дело в том, что на состоянии здоровья жировые отложения из разных частей организма действуют по-разному. Висцеральный жир – тот, который окружает внутренние органы, может провоцировать нарушения деятельности сердца и сосудов.При этом жир на ягодицах и бедрах такого эффекта не оказывает, и не действует на здоровье напрямую. Кроме этого ИМТ определяет просто вес, а не делит его на мышечную и жировую массу. Повышенный ИМТ может быть у спортивного, физически развитого человека, но обеспечивается он за счет мускулатуры.Образ жизни влияет на состояние организма намного сильнее, чем лишний вес. Поэтому, если человек достаточно физически активен, правильно питается, спит по 8 часов в сутки и не испытывает стрессов – цифры на весах абсолютно не важны. И конечно, не стоит забывать про отказ от вредных привычек. Употребление алкоголя и сигарет даже самому стройному человеку здоровья не прибавляют.