Врач-диетолог Манакер считает, что натуральный сок из апельсинов продлевает жизнь

Считается, что натуральные и здоровые продукты помогают предотвратить многие болезни, а часть из них даже излечить. например, лавровый лист можно использовать, как средство профилактики диабета и расстройств желудка. Диетолог Лорен Манакер и вовсе заявила, что натуральный сок из апельсинов может продлить жизнь.Врач отметила, что долголетию способствует только натуральный напиток без химических добавок и подсластителей. Помимо высокого содержания витаминов, апельсиновый сок имеет гесперидин. По словам Манакер, избыток этого микроэлемента помогает поддерживать сердце в тонусе, а также способствует разжижению жировых отложений на стенках сосудов.Диетолог рассказала, что регулярное употребление цитрусового напитка помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови. Более того, выпитый стакан сока повышает хороший холестерин.В ходе интервью врач также рассказала о полезных свойствах томатного сока. По ее словам, регулярное употребление этого напитка снизит риск развития рака. Полезных и противовоспалительных свойств томатному соку придают каротиноиды и ликопены, которые в избытке содержатся в соке.