Как удалить воду из ушей после купания

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К британскому доктору Элли Кэннон обратился любитель купаний с очень простым вопросом. Его интересует, как максимально быстро и эффективно избавиться от воды, которая попадает человеку в уши.Любители плавания могут быть уязвимыми перед различными ушными нарушениями, поскольку вместе с водой в наш организм способны проникнуть и некоторые патогены. Многие мои пациенты жаловались на ухудшение слуха или какие-то слуховые расстройства после купания. Довольно сложно сразу разобраться, связана ли проблема с серной пробкой, инфекцией, попаданием воды или чем-либо другим. В этом случае лучше всего сходить к опытному эксперту, который занимается ушными проблемами. В случае выявления пробки он может довольно легко ее извлечь.К слову, никакой нужды самостоятельно удалять из ушей избыточной воск у человека нет. Он нужен нам для защиты и исполняет очень важные функции внутри уха, оберегая нас от инфекций. Поэтому разного рода ватные палочки - это совсем не то, чем мы должны пользоваться, и врачи их обычно категорически не рекомендуют.Во время купания проще держать уши сухими и вообще не нырять для предотвращения проблем, либо купаться в специальной шапочке, одевать наушники или затычки для ушей. Воду после купания довольно сложно удалить из ушного канала. Самый простой способ - наклонять голову вправо и влево. Это напрягает ушной канал, открывая его для выхода воды. Также вы можете воспользоваться обычным феном, только поставьте его на малую мощность - он просто высушит избыток жидкости, скопившийся в ушах после купания.