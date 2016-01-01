Ученые рассказали о влиянии солнечного света на здоровье и настроение

Часто встречается утверждение о том, что нормальное количество солнечного света необходимо для психического здоровья человека. Опросы с небольшой выборкой подтверждали, что люди в солнечный день чувствуют себя счастливее, чем в пасмурный. И многие сделали из этого далеко идущие выводы.Более репрезентативное профессиональное исследование, которое провели американские специалисты в 2016 году показало, что серьезной связи между депрессивным состоянием и сменой сезонов нет. 38 тысяч человек, участвовавших в нем, не подтвердили поверье о том, что весной и осенью состояние ухудшается.«Результаты не подтверждают достоверность сезонного модификатора ни при какой степени депрессии», – считают специалисты Университета Монтгомери. Так что они порекомендовали врачам, не учитывать фактор сезонности при диагностике заболеваний.Так что на душевное состояние солнечный свет не оказывает влияния. Чего нельзя сказать о состоянии организма. Для него жизненно необходим витамин D3, который при низкой освещенности не вырабатывается. А сам витамин участвует в огромном количестве процессов – от кроветворения до укрепления костей и зубов.Кроме этого, солнечный свет утром важен для того, чтобы у человека правильно работали суточные ритмы, тогда он высыпается и чувствует себя менее разбитым и более бодрым.