3 ситуации, когда тест на беременность может подвести

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Рано или поздно тестом на беременность пользуется практически каждая женщина. Но сколько известно случаев, когда он либо не срабатывал, либо давал ложный результат. Почему так происходит? Мы вместе с гинекологом выяснили несколько причин.3 ситуации, когда тест на беременность может подвестиПрошло мало времени после абортаИ выкидыш, и аборт — серьезный стресс для женского организма. На восстановление врачи дают от нескольких недель до пары месяцев. Планировать беременность сразу же после произошедшего — не лучшая идея.Во-первых, никто не знает, справится ли ваш организм с нагрузкой после такой встряски, а во-вторых, тест на беременность в этот период может дать сбой и показать ложный результат. Если после этого вы не отправитесь к врачу, чтобы он подтвердил или опроверг беременность, есть вероятность провести несколько месяцев в ложных надеждах.Вы принимаете лекарстваНе все знают, но прием некоторых лекарств может здорово отразиться на показателях. Однако речь идет, как правило, о препаратах, которые используются с гинекологии для стимуляции овуляции, но не стоит забывать, что и другие медицинские манипуляции, направленные на помощь в планировании беременности, могут стать причиной отказаться от классического теста. В данных условиях лучшим решением будет обращение к гинекологу, который сможет с высокой точностью подтвердить наличие или отсутствие беременности.Вы неправильно используете тестЧаще всего тестом начинают пользоваться после 9—10 дней предполагаемого зачатия, когда в организме женщины увеличивается гормон беременности. Делать тест сразу же после оплодотворения врачи считают бессмысленным. Кроме того, женщины нередко делают тест до задержки, в этой ситуации тест также может дать ложный результат. Специалисты рекомендуют делать тест ранним утром, когда гормон находится на пике, так можно получить наиболее точный результат.