«Вода Сасси»: врач озвучила рецепт полезного летом напитка

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Студеникина советует летом готовить воду Сасси – этот напиток вкусен, при этом не содержит сахара, обладает полезными свойствами.Медик озвучила в интервью рецепт такого полезного летом напитка как вода Сасси.«Напиток был придуман нутрицевтом Синтией Сасс, такая вода содержит только натуральные ингредиенты и является полезной альтернативой газировке», - подчеркнула Студеникина.Как приготовить. В питьевую воду добавляются дольки свежего огурца (предварительно очищенного) и лимона (кладется вместе с кожицей), а также тертый имбирь, мята –«На 2 литра воды нужно взять один средний огурец, один лимон, одну чайную ложку имбиря, три-четыре веточки мяты».Несколько часов напиток настаивается в холодном месте. Перелив в подходящую емкость, воду Сасси следует хранить в холодильнике. Питье такой воды отлично утоляют жажду, освежает, тонизирует. Вдобавок организм получает витамины и минеральные вещества, которые летом активно теряются телом из-за потения. Благодаря такому восполнению питательных веществ поддерживается хорошее самочувствие и бодрость.