Что делать, если покусали мошки

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Скорее всего, вы даже не заметите, кто вас ужалил: мошки маленькие (всего пара миллиметров) и не пищат, как комары. Но их укусы могут доставлять много неприятностей:Они вызывают сильные аллергические реакции вплоть до анафилаксии.В расчёсанные укусы попадают микробы — начинается воспаление.На месте расчёсов может потемнеть кожа и остаться рубцы.Мошки могут распространять возбудителей заболеваний. Например, арбовирусы. Правда, угрожают они в основном скоту, потому что для заражения человека эти мелкие насекомые переносят недостаточно вирусов.Какие симптомы у укусов мошекЧаще всего укусы выглядят как маленькие красные выпуклые точки на коже. Вокруг может быть красное, горячее на ощупь уплотнение. Иногда в центре видно пузырёк с мутной жидкостью.Укусы всегда сильно зудят и могут болеть. Боль, зуд и отёк обычно держатся несколько дней.Что можно сделать самостоятельноПоскольку укусы очень чешутся, сложно сохранить хладнокровие и правильно оказать себе помощь. Но это важно, чтобы избежать расчёсов и инфицирования.Сразу после укусаЕсли вы обнаружили у себя укусы, топромойте ранку;приложите лёд на 15 минут на место отёка;раз в час в течение дня точечно наносите охлаждающую болтушку на основе каламина или цинка;для облегчения зуда выпейте безрецептурные таблетки от аллергии или нанесите антигистаминную мазь, но не делайте и то и то сразу.Противоаллергические препараты первого поколения, например на основе клемастина или хлоропирамина, лучше снимают зуд, но вызывают сонливость. Если последнее вам неудобно, выбирайте средства второго поколения, например с цетиризином. Антигистаминную мазь можно заменить стероидным кремом, например на основе мометазона или ацепоната метилпреднизолона. Все эти средства надо брать с собой в поход.Если волдырь не прошёл бесследноЕсли на следующий день отёк вокруг уменьшился, но осталась выпуклая сыпь на месте укуса или вы случайно расчесали его ночью:Наносите мазь со стероидами или антигистаминными компонентами ещё 3–5 дней.Чтобы снять зуд, можете выпить препарат от аллергии, продающийся без рецепта. Применять его можно до нескольких недель.При необходимости примите безрецептурное обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена.Чего нельзя делать, если вас укусилиНельзя чесатьи тереть поражённое место. Минутное облегчение пройдёт, и вы будете трогать укус снова и снова. А если расчесать его до крови, следы будут дольше проходить. Кроме того, в рану могут попасть микробы с рук, разовьётся инфекция.Когда нужно обратиться к врачуОбычно укусы мошек проходят самостоятельно. Но вам может потребоваться медицинская помощь, если:вокруг укуса появилось красное пятно или волдырь более 10 см;укусы воспалились и появился гной, повысилась температура, ухудшилось самочувствие;покусали лицо рядом с глазами и ртом, опухло веко или губы;к вечеру и на следующий день симптомы только усиливаются;у вас непроходящий выматывающий зуд и общее ухудшение самочувствия.Немедленно вызывайте скорую, если появились признаки анафилаксии (нарастающая слабость и дезориентация вплоть до потери сознания, липкий пот, тошнота, плохой контроль над своими движениями) или ангиоотёк угрожает удушьем (язык отекает и не помещается во рту, голос осип, всё тяжелее делать вдохи).Как уберечь себя от укусовИзбежать укусов проще, чем лечить их. Чтобы защититься от мошек, соблюдайте меры предосторожности:Носите одежду с длинными рукавами и штанинами, особенно на закате и рассвете, когда мошки наиболее активны. В лесу или на рыбалке можно также надеть защитную сетку Павловского.Используйте спреи от насекомых и не забывайте периодически наносить их по инструкции.Не разбивайте лагерь рядом с водоёмами.Вешайте сетку на окна в машине, когда выезжаете на природу.На даче выливайте воду из всех ёмкостей, которые не используете. Накрывайте выгребные ямы и бассейны.Не пользуйтесь косметическими средствами с сильным запахом: духами, дезодорантами и т. д. Они могут привлекать насекомых.Защититься от мошек практически невозможно: отдельные экземпляры пролезают даже через мелкую сетку. Поэтому, если у вас повышенная чувствительность к укусам любых насекомых, на природе лучше иметь с собой средства первой помощи от анафилактического шока. Их назначит вам лечащий врач.