Названы полезные продукты, которые вредят людям с почечной недостаточностью

Нефролог Екатерина Иванова рассказала о полезных продуктах, способных ухудшить самочувствие людям с почечной недостаточностью.В своем комментарии радиостанции «Говорит Москва» врач заметила, что для людей со слабыми почками могут быть вредны продукты, насыщенные калием.«В некоторых ягодах и фруктах, например, в кураге, черносливе и бананах содержится калий, опасный для людей с почечной недостаточностью» - сказала Иванова.Медик напомнила, что почки являются органом, ответственным за выведение калия, и в тех случаях, когда нарушается их нормальная работа, минерал начинает хуже выводиться из организма – соответственно, его уровень растет. Употребление продуктов с калием, даже в целом полезных, для этой категории пациентов противопоказано, поскольку делает содержание минерала чрезмерным.«Если уровень калия у этих пациентов становится выше допустимого, то может стать угрожающим для работы сердца», - предупредила врач Екатерина Иванова.