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Токсичный позитив не способствует решению проблем и не подсказывает выход из сложных ситуаций. Он основан на иллюзии, самообмане. Мы убеждаем себя, что "всё в порядке", когда факты говорят об обратном. Как не попасть в сети токсичного позитива?Токсичный позитив похож замыливание взгляда с целью не сталкиваться со своими тяжёлыми переживаниями. Вспомните, сколько раз в своей жизни вы натягивали маску улыбающегося человека, который делал вид, что всё ок? Сколько раз вы не придавали большого значения тому, что происходило в отношениях? Сколько раз вы пытались себя прибодрить, лишь бы не смотреть в глаза реальности? А внутри у вас бурлил котёл из самых разных чувств, которые шли в совокупе с внутренним напряжением.Как проявляется токсичный позитивРазберём токсичный позитив на примере созависимости."Я подожду и всё наладится". Он перестанет пить, я перестану контролировать, он будет вовремя приходить домой, а я перестану нервничать. Само по себе ничего не меняется. Даже если другой человек выходит из своей зависимости, вы от этого не перестаёте быть созависимыми."Это небольшая проблема". Любая проблема, если с ней ничего не делать, будет прогрессировать с годами. Это касается как зависимости, так и созависимости. Поэтому со временем то, на что вы не обращали внимания или старались не замечать, превратится в большое и разрушающее вашу жизнь."Всё не так плохо, как кажется". Да, потому что всё намного хуже. Отрицание превращает плохую ситуацию в хорошую, а невыносимую в обнадёживающую. Человек привыкает верить в лучшее даже тогда, когда всё доказывает обратное.Позитив со всех этих ситуациях можно назвать токсичным, ведь он поддерживает отравляющие иллюзии и не даёт человеку быть честным с самим собой.Если вы часто используете токсичный позитив в своей жизни, спросите себя:С какими переживаниями я не хочу сталкиваться?Что самого болезненного в той реальности, которая мне может открыться?Чего я боюсь?Как я себя обманываю и для чего я это делаю?А вы знакомы с токсичным позитивом?