Токсичный позитив
Токсичный позитив похож замыливание взгляда с целью не сталкиваться со своими тяжёлыми переживаниями. Вспомните, сколько раз в своей жизни вы натягивали маску улыбающегося человека, который делал вид, что всё ок? Сколько раз вы не придавали большого значения тому, что происходило в отношениях? Сколько раз вы пытались себя прибодрить, лишь бы не смотреть в глаза реальности? А внутри у вас бурлил котёл из самых разных чувств, которые шли в совокупе с внутренним напряжением.
Как проявляется токсичный позитив
Разберём токсичный позитив на примере созависимости.
"Я подожду и всё наладится". Он перестанет пить, я перестану контролировать, он будет вовремя приходить домой, а я перестану нервничать. Само по себе ничего не меняется. Даже если другой человек выходит из своей зависимости, вы от этого не перестаёте быть созависимыми.
"Это небольшая проблема". Любая проблема, если с ней ничего не делать, будет прогрессировать с годами. Это касается как зависимости, так и созависимости. Поэтому со временем то, на что вы не обращали внимания или старались не замечать, превратится в большое и разрушающее вашу жизнь.
"Всё не так плохо, как кажется". Да, потому что всё намного хуже. Отрицание превращает плохую ситуацию в хорошую, а невыносимую в обнадёживающую. Человек привыкает верить в лучшее даже тогда, когда всё доказывает обратное.
Позитив со всех этих ситуациях можно назвать токсичным, ведь он поддерживает отравляющие иллюзии и не даёт человеку быть честным с самим собой.
Если вы часто используете токсичный позитив в своей жизни, спросите себя:
С какими переживаниями я не хочу сталкиваться?
Что самого болезненного в той реальности, которая мне может открыться?
Чего я боюсь?
Как я себя обманываю и для чего я это делаю?
А вы знакомы с токсичным позитивом?
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Добавил gorizont в категорию Разное
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