Ученые научились предсказывать продолжительность жизни по дыханию

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Ученые из Австралии научились предсказывать продолжительность жизни по дыханию.Авторы статьи, сославшись на 22-летнее исследование австралийских коллег из рецензируемого медицинского журнала Respirology, рассказали, что по дыханию можно определить, будет человек жить долго или нет.Эксперты пришли к выводу, что люди с одышкой живут меньше тех, у кого дыхание ровное. Те, кто дышит сбивчиво, независимо от того, курит или нет, чаще умирают раньше. Кашель у курильщиков и хрипы у тех, кто расстался с пагубной привычкой, также являются тревожными сигналами.«Симптомы проблем с дыханием предсказывают смерть не только у пожилых людей. Все те, кто страдает от одышки, должны сразу обращаться за лечением»,— объяснила исследователь Кейт Петри.По оценкам ученых, курение по-прежнему остается одним из наиболее важных факторов, влияющих на риск смерти от сердечных заболеваний или рака.Ведущий автор исследования отметил, что, даже если пожилые люди испытывают легкие проблемы с дыханием, своевременная диагностика при регулярных осмотрах у врача поможет справиться с проблемами здоровья и, соответственно, продлить годы жизни.