Что помогает сбросить вес в возрасте после 50 лет: объясняет врач Павлова

Эндокринолог Ольга Павлова предупреждает: сбрасывать вес в возрасте после 50 лет нужно с учетом особенностей своего здоровья.Павлова рассказала, что возраст 50+ сопровождается определенными физиологическими изменениями в организме, которые влияют на внешний облик, фигуру. Под влиянием этих изменений может происходить прибавка в весе, даже если количество потребляемой пищи и дневного объема калорий не увеличивается.«С возрастом происходит уменьшение числа половых гормонов, которые влияют на энергообмен как у мужчин, так и у женщин: при этом меняется углеводный обмен, повышается сахар в крови, начинает расти холестерин», - объяснила врач.Еще один важный фактор, который может объяснять появляющуюся после 50 лет полноту, – это снижение активности щитовидной железы. Гормоны, вырабатываемые железой, «командуют» метаболическими процессами, и уменьшение их выработки ведет к тому, что жир начинает интенсивнее откладываться в проблемных зонах – на животе, бедрах, предплечьях.По мнению Павловой, сбрасывать вес после 50 лет помогает, в первую очередь, уменьшение углеводной нагрузки на организм – прежде всего, это должно происходить за счет сокращения количества рафинированных углеводов в рационе. Важно уменьшать количество сахара, мучного, контролировать поедание фруктов и ягод, круп.«Например, нормой фруктов в этом возрасте являются два плода или два стакана ягод в сутки. Способы похудения, подразумевающие разгрузочные дни «только на фруктах» или «только на крупах», в 50 или 60 лет недопустимы – это путь к диабету. В данном возрасте необходимо строго соблюдать норму углеводов», - подчеркнула медик.В целом, убеждена Павлова, людям, которые решились худеть в «солидном» возрасте, делать это лучше всего после обследования.«Прежде чем худеть, нужно сдать анализы, выявить проблемные точки, возможные дефициты витаминов и других питательных веществ. С их учетом уже нужно составлять рацион», - посоветовала медик.Врач подчеркнула, что сбрасывать вес в зрелом возрасте следует строго до разумных пределов. Чрезмерная увлеченность похудением чревата опущением внутренних органов, развитием гипогликемии.