Гипотиреоз, мозг и когнитивные навыки
Ухудшение работы щитовидной железы ведет к ухудшению когнитивной функции мозга
Наш мозг – это гибкий, универсальный и быстрый решатель.
Однако за все приходится платить: мозг — чрезвычайно затратный орган, он потребляет четверть (!) ресурсов всего организма и никогда не находится в состоянии покоя - даже отдыхающий мозг потребляет 10% энергии организма. Ко всему прочему, мозг, лишенный нужных ресурсов и прежде всего КИСЛОРОДА практически мгновенно (в течение 5 минут) погибает.
От мышления перейдём к памяти.
Человеческая память — также энергозависимая. На хранение информации непрерывно расходуются ресурсы организма. Думаю, вы уже поняли, что это означает, что
Нашему мозгу необходима энергия и кислород
Поэтому снижение когнитивной (познавательной) функции мозга наряду со снижением эффективной работы щитовидной железы является широко распространенным явлением.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ЗАДАЕТ ТЕМП для клеточной метаболической активности, в том числе и клеток, составляющих мозговое вещество. Она – как барабанщик в рок-группе.
Оптимальный потенциал человеческого интеллекта базируется на очень «быстром» мозге (fast brain), поэтому иметь хорошего «барабанщика» для синхронизации - это необходимость. Не удивительно, что НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ СВЯЗАНО С ГИПОТИРЕОЗОМ И СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ.
Еще 50 лет назад известный американский ученый и врач Брода Отто Барнс, который изучал эндокринные дисфункции, обнаружил, что температура тела — отличный индикатор того, как работает щитовидная железа человека.
Естественно, что больные гипотиреозом страдают низкой температурой тела и, следовательно, их организм производит меньше эритроцитов. ЧЕМ НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, ТЕМ МЕНЬШЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В КОСТНОМ МОЗГЕ. Это приводит к анемии и низкому ферритину.
Производство красных кровяных телец полагается на сигнал, который исходит от ГОРМОНА ЭРИТРОПОЭТИНА, синтезируемого нашими почками. А ЭТОТ СИГНАЛ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО СТИМУЛЯЦИИ ТИРЕОИДНЫМИ ГОРМОНАМИ!!!!
Независимо от причин, анемия означает уменьшение красных кровяных клеток и снижение способности этих клеток крови ПЕРЕНОСИТЬ КИСЛОРОД К ВАШЕМУ МОЗГУ. Мозг обязательно снизит свою метаболическую активность и это будет проявляться в виде усталости и снижения умственных способностей.
Щитовидная железа контролирует скорость, с которой ваши клетки используют кислород. Если меньше кислорода получает ваш мозг - как он будет выполнять свою работу?
Анемия часто является следствием недостатка железа. Многим генам в клетках нужно железо для того, чтобы «следовать указаниям» гормонов щитовидной железы. Иными словами, биологически активный Т3 «рассказывает» ДНК в клетках с какой скоростью нужно ехать, а для этих «указаний» требуется железо.
Не хватает железа и не нужен «работник» - «посланник» щитовидной железы – гормон Т3. Он может «кричать и вопить» сколько угодно, ничего из этого не получится. Конечно, могут быть и другие причины уменьшения количества эритроцитов/гемоглобина помимо железа: недостаток витамина В12, фолиевой кислоты или некоторых других питательных веществ, в том числе йода и селена.
Наиболее распространенными причинами являются - тяжелые менструальные циклы, вегетарианская диета, постоянные воспаления или ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – гипохлоргидрия и SIBO, которые снижают усвояемость железа из продуктов питания.
Мало того, при гипотиреозе существует еще один вид анемии – ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ. При этом типе анемии красные кровяные клетки становятся хрупкими и легко лопаются из-за низкого качества крови. Добавление препаратов железа извне только усилят распад эритроцитов и в крови появятся токсические уровни железа.
Однако, при неудовлетворительном лечении гипотиреоза («Вы больны, а анализы в норме») препаратами только Т4 возникает ПРОВАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ T4 В Т3, ИЛИ ТИРОКСИНУСТОЙЧИВЫЙ ГИПОМЕТАБОЛИЗМ и раскручивается «порочный круг», описанный выше – снижение основного обмена веществ, низкая усвояемость питательных веществ, особенно белков, тиреопривная анемия, снижение когнитивных навыков.
ТИРОКСИН НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ОН НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В Т3.
ТОЛЬКО ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ является одним из ключевых факторов, которые будут способствовать улучшению психического здоровья и когнитивных навыков.
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