Гипотиреоз, мозг и когнитивные навыки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Наш мозг – это гибкий, универсальный и быстрый решатель. Однако за все приходится платить: мозг — чрезвычайно затратный орган, он потребляет четверть (!) ресурсов всего организма и никогда не находится в состоянии покоя - даже отдыхающий мозг потребляет 10% энергии организма.Ухудшение работы щитовидной железы ведет к ухудшению когнитивной функции мозгаНаш мозг – это гибкий, универсальный и быстрый решатель.Однако за все приходится платить: мозг — чрезвычайно затратный орган, он потребляет четверть (!) ресурсов всего организма и никогда не находится в состоянии покоя - даже отдыхающий мозг потребляет 10% энергии организма. Ко всему прочему, мозг, лишенный нужных ресурсов и прежде всего КИСЛОРОДА практически мгновенно (в течение 5 минут) погибает.От мышления перейдём к памяти.Человеческая память — также энергозависимая. На хранение информации непрерывно расходуются ресурсы организма. Думаю, вы уже поняли, что это означает, чтоНашему мозгу необходима энергия и кислородПоэтому снижение когнитивной (познавательной) функции мозга наряду со снижением эффективной работы щитовидной железы является широко распространенным явлением.ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ЗАДАЕТ ТЕМП для клеточной метаболической активности, в том числе и клеток, составляющих мозговое вещество. Она – как барабанщик в рок-группе.Оптимальный потенциал человеческого интеллекта базируется на очень «быстром» мозге (fast brain), поэтому иметь хорошего «барабанщика» для синхронизации - это необходимость. Не удивительно, что НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ СВЯЗАНО С ГИПОТИРЕОЗОМ И СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ.Еще 50 лет назад известный американский ученый и врач Брода Отто Барнс, который изучал эндокринные дисфункции, обнаружил, что температура тела — отличный индикатор того, как работает щитовидная железа человека.Естественно, что больные гипотиреозом страдают низкой температурой тела и, следовательно, их организм производит меньше эритроцитов. ЧЕМ НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, ТЕМ МЕНЬШЕ ЭРИТРОЦИТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В КОСТНОМ МОЗГЕ. Это приводит к анемии и низкому ферритину.Производство красных кровяных телец полагается на сигнал, который исходит от ГОРМОНА ЭРИТРОПОЭТИНА, синтезируемого нашими почками. А ЭТОТ СИГНАЛ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО СТИМУЛЯЦИИ ТИРЕОИДНЫМИ ГОРМОНАМИ!!!!Независимо от причин, анемия означает уменьшение красных кровяных клеток и снижение способности этих клеток крови ПЕРЕНОСИТЬ КИСЛОРОД К ВАШЕМУ МОЗГУ. Мозг обязательно снизит свою метаболическую активность и это будет проявляться в виде усталости и снижения умственных способностей.Щитовидная железа контролирует скорость, с которой ваши клетки используют кислород. Если меньше кислорода получает ваш мозг - как он будет выполнять свою работу?Анемия часто является следствием недостатка железа. Многим генам в клетках нужно железо для того, чтобы «следовать указаниям» гормонов щитовидной железы. Иными словами, биологически активный Т3 «рассказывает» ДНК в клетках с какой скоростью нужно ехать, а для этих «указаний» требуется железо.Не хватает железа и не нужен «работник» - «посланник» щитовидной железы – гормон Т3. Он может «кричать и вопить» сколько угодно, ничего из этого не получится. Конечно, могут быть и другие причины уменьшения количества эритроцитов/гемоглобина помимо железа: недостаток витамина В12, фолиевой кислоты или некоторых других питательных веществ, в том числе йода и селена.Наиболее распространенными причинами являются - тяжелые менструальные циклы, вегетарианская диета, постоянные воспаления или ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – гипохлоргидрия и SIBO, которые снижают усвояемость железа из продуктов питания.Мало того, при гипотиреозе существует еще один вид анемии – ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ. При этом типе анемии красные кровяные клетки становятся хрупкими и легко лопаются из-за низкого качества крови. Добавление препаратов железа извне только усилят распад эритроцитов и в крови появятся токсические уровни железа.Однако, при неудовлетворительном лечении гипотиреоза («Вы больны, а анализы в норме») препаратами только Т4 возникает ПРОВАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ T4 В Т3, ИЛИ ТИРОКСИНУСТОЙЧИВЫЙ ГИПОМЕТАБОЛИЗМ и раскручивается «порочный круг», описанный выше – снижение основного обмена веществ, низкая усвояемость питательных веществ, особенно белков, тиреопривная анемия, снижение когнитивных навыков.ТИРОКСИН НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ОН НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В Т3.ТОЛЬКО ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ является одним из ключевых факторов, которые будут способствовать улучшению психического здоровья и когнитивных навыков.