Об одиночестве можно догадаться по крови

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Японские ученые пришли к удивительному выводу о том, что по некоторым компонентам крови можно догадаться о социальном статусе человека. То есть, к примеру, выявить у него одиночество.Ученые из Токийского университета проанализировали анализы крови 83 человек и у тех из них, кто страдал выраженной социальной изоляцией, то есть был очень одиноким, были выявлены специфические компоненты. Речь шла о повышенном уровне длинноцепочечного ацилкарнитина, связанного с проблемами с сердцем. Кроме того, у одиноких людей в крови отмечались пониженные показатели билирубина и аргинина, связанных с депрессией.Это исследование является первым шагом на пути открытия биологических корней одиночества. Человек является животным социальным, и ему обязательно требуется общение для нормального функционирования. Конечно, некоторые люди прекрасно ощущают себя в одиночестве, и это состояние порой требуется каждому из нас. Но длительная изоляция от общества для подавляющего большинства из нас разрушительна.Многочисленные исследования показывали, что у одиноких людей, особенно в пожилом возрасте, вырастает риск целого ряда серьезных расстройств. Одинокий человек недостаточно хорошо стимулирует свой мозг, и старческое слабоумие у него может наступить раньше времени. А вот общение в некоторых случаях позволяет и вовсе защититься от различных видов деменции.