Хирург Волков назвал 5 причин, почему может болеть в левом боку

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После бега или работ в огороде резко заболел левый бок — эта ситуация знакома многим. Конечно, боль — это всегда сигнал организма о том, то есть проблемы. Но когда достаточно отдохнуть, а когда — вызывать скорую помощь?Острая боль, если она возникла и не исчезает, сигнал организма о том, что его ткани повреждены, воспалены или раздражены. При помощи этого защитного механизм организм дает нам знать — нужна помощь. Но не всегда по локализации боли можно сразу понять — в чем ее причина. Особенно — когда речь идет о боли в левом боку. Само понятие «левый бок» достаточно обширное — от краев ребер до области паха — се это левая часть брюшной полости, которую мы привычно и называем «левый док».«Доктор Питер» задал вопросы о причинах боли в левом боку Геннадию Волкову врачу-хирургу клиники «АБИА».Что может болетьБолезненность в левой части живота или остро возникшая сильная боль — достаточно частая жалоба, и это неудивительно. В данной области сосредоточено много органов и тканей:часть диафрагмы,нижние доли левого легкого,желудок (точнее — его часть),селезенка и поджелудочная железа,левая почка,придатки (левый яичник с трубой),петли кишечника,лимфоузлы,брюшина,мышцы.Помимо различных патологий этих органов и тканей возможны последствия травм, осложнения инфекций, онкология.Характер боли тоже может разливаться — может быть постоянная или схваткообразная, возникающая приступами боль. Она может быть нестерпимой, острой, кинжальной, режущей, колющей, давящей, скручивающей или ноющей, тупой и неопределенной. Все эти характеристики важны — их обязательно нужно сообщить врачу.Почему болит левый бок?Боли в левом боку у человека могут быть вызваны различными факторами. Любой врач может насчитать с два десятка причин болевого синдрома, в зависимости от своей специализации и общих причин. Важно принципиально выделить две группы боли:физиологические — естественные, вызванные влияниями внешних факторов и не связанные с опасными патологиями;патологические, то есть вызванные различными патологическими состояниями и заболеваниями внутренних органов.Не всегда боль опаснаК физиологическим причинам боли в левом боку относятся, в основном, повышенная физическая нагрузка, вследствие чего в селезёнке накапливается (депонируется) большое количество крови, капсула ее растягивается, что и вызывает боль.Неумеренное потребление жидкости также, помимо повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, может привести к возникновению болей.Чтобы избежать подобной боли, связанной с перегрузкой селезенки, нужно следовать простым и доступным советам. Перед занятиями, особенно если это бег, нужно разминаться, в ходе активности сохранять ровное дыхание, чтобы оно не сбивалось.При возникновении боли не нужно паниковать, нужно просто остановиться, восстановить дыхание. Когда боль утихнет, можно продолжить занятия, снизив темп.Если это проблемы здоровьяПатологические состояния и болезни в комплекс симптомов, которых входит боль в левом боку могут быть следующими:Различные болезни поджелудочной железы — панкреатит и рак;болезни женской репродуктивной системы, что лишний раз свидетельствует о необходимости своевременного посещения врача-гинеколога;болезни пищеварительного тракта, предупреждением которых служит профилактическое выполнение фиброколоноскопии (КС) и фиброгастродуоденоскопии (ФГДС);различные спаечные процессы, которые, к сожалению, не поддаются успешному лечению, но боль при их наличии может быть скорректирована при грамотной консультации гастроэнтеролога или эндокринолога.Что болит чаще всего: 4 основные проблемыСамая частая причина боли — патологии кишечника: колики, вирусная или бактериальная инфекция, опухоль, синдром раздраженного кишечника. В редких случаях это могут быть кишечная непроходимость или иные патологии.Вторая по частоте причина боли — острый панкреатит, который может стать угрозой для жизни или обострение хронического. Боль ноющая, усиливается после приема пищи или употребления некоторых продуктов, приводит к снижению аппетита, тошноте, рвоте — признаки хронического процесса. Острая боль с многократной рвотой, холодный пот, лихорадка резкое недомогание с бледностью — признаки острого процесса. С ним нужно немедленно в стационар.Проблемы желудка — третья ключевая причина. Острая боль может быть признаком язвы или острого гастрита, особенно на фоне тошноты, повторной рвоты, отрыжки кислым.Еще одна причина боли в левом боку — проблема почек. Тогда боль локализована глубоко в животе, ближе к пояснице и нижним краям ребер. Нередко она возникает при отхождении камня из лоханки, при воспалении почки.Что же делать?При возникновении болей следует принять спазмолитический, ни в коем случае не обезболивающий препарат, чтобы немного облегчить состояние. Это нужно, чтобы обратиться к врачу для своевременного оказания помощи, возможно в виде госпитализации в профильное отделение стационара.