Что делать, если нурофен не помогает от боли

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К британскому доктору Элли Кэннон обратился пациент, который для борьбы с болезненными симптомами остеоартрита в руках и запястьях длительное время принимал нурофен. Но два года назад он перенес инфаркт, начал пить антикоагулянты и был вынужден перейти на парацетамол, который ему совершенно не помогает.Остеоартрит сложно лечить, в арсенале врачей не очень большой выбор средств борьбы с болью. Если какому-то пациенту по состоянию здоровья запрещено принимать нестероидные противовоспалительные средства вроде нурофена, тут доктору надо проявлять креативность. Не лишним будет привлечь на помощь и опытного фармацевта, который объяснит, какие лекарства хорошо сочетаются, а от каких стоит отказаться, особенно при приёме антикоагулянтов для профилактики болезней сердца.В первую очередь, при использовании болеутоляющих против артрита необходимо следить за регулярностью, а не за тем, как быстро уходит боль. Если вы нарушаете режим приёма того или иного анестетика, то он просто перестанет вам помогать, и здесь не имеет большого значения, парацетамол это или нурофен. Возможно, вам поможет небольшое количество кодеина. Это не противовоспалительное средство, однако оно позволяет лучше двигаться.Существует лекарство для наружного применения капсаицин - анестетик, основанный на тех химических веществах, что вызывают характерный острый вкус перца чили. В любом случае, придётся сочетать разные препараты и двигаться методом тыка, чтобы выяснить, какая комбинация работает лучше всего. Другого выхода в этой ситуации, увы, нет.