Как отличить инфаркт от острой сердечной недостаточности: объясняет кардиолог

Эксперт объяснила, как действовать в первую очередь, чтобы снизить вероятный летальный исход этих заболеваний. И каким образом спасают больных.При острой боли в сердце мы однозначно подозреваем инфаркт миокарда. Его же считаем и самой распространенной причиной летальных исходов, связанных с сердцем. Однако есть состояния намного серьезнее инфаркта. Например, острая сердечная недостаточность.- Острая сердечная недостаточность — это грозное, смертельно опасное осложнение острого инфаркта миокарда, — объяснила врач-кардиолог Анна Кореневич. — Она может развиться уже в первые часы инфаркта, а в некоторых случаях — даже в первые минуты. И способна привести к внезапной сердечной смерти.По степени опасности разницы между инфарктом и острой сердечной недостаточностью — нет, уверяет эксперт.Чтобы избежать сердечной недостаточности надо не допускать инфаркта в свою жизнь. Так как очень сложно предугадать, чем закончится это заболевание. Есть вероятность, что сердечная недостаточность не присоединится, и вы буквально перенесете инфаркт на ногах. А есть шанс, что она разовьется уже в первые минуты, и тогда исход непредсказуем.- Если у вас уже был когда-то инфаркт, то очень важно заниматься вторичной профилактикой, потому что первый инфаркт мог пройти и без сердечной недостаточности, а вот во второй раз так не повезет, — предупреждает Анна Кореневич.Если острая сердечная недостаточность уже развивается, самое лучшее и единственное что вы можете сделать — это вызвать скорую помощь. А далее не мешать врачам, освободить доступ к больному. После осмотра доктор решит, как действовать дальше. С почти 100 процентной долей вероятности, пациента отвезут в больницу.- Сердечной недостаточностью занимаются очень серьезно, в условиях реанимации проведут коронарографию, примут решение устанавливать ли стент или делать шунтирование, — объяснила кардиолог Кореневич. — Тут важно, как можно раньше получить квалифицированную помощь.А для предотвращения сердечной недостаточности врач рекомендует больше гулять, отдыхать, избегать психоэмоционального напряжения и применять прописанные препараты.- В руках у вас профилактика, и она вполне доступна, — говорит Анна Кореневич.