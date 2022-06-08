Соль – чем вредна или полезна, и как ее заменить, 3 альтернативных продукта

Соль возбуждает аппетит и вызывает зависимость, а еще способствует развитию гипертонии. В каких продуктах "прячется" соль и как снизить ее употребление?Почему соль не полезна – сколько ее можно есть в деньСоль, которой мы привыкли солить пищу, для многих из нас – основной источник натрия. В то же время большинство людей потребляют слишком много соли: в среднем 9–12 грамм в день (а норма – не более 5 грамм в день), это в два раза больше рекомендованного максимального уровня потребления.Соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирениюВ итоге риски развития гипертонии и других заболеваний сердца и сосудов резко увеличиваются, также соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению. Это повышает нагрузку на сердце и почки.К тому же так называемая скрытая соль содержится еще в хлебобулочных изделиях, крупах, готовых мясных (колбаса, сосиски) и молочных продуктах. Содержится соль в майонезах, кетчупах, консервах и других продуктах переработки, которые сами по себе не полезны.Сокращение соли в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезняхПоэтому мировое медицинское сообщество, то есть государства-члены ВОЗ договорились к 2025 г. уменьшить глобальное потребление соли населением на 30%. Ведь сокращение ее в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезнях. Но как это сделать?Чем заменить соль и существует ли полезная?Важно не только класть меньше соли в блюда, но и снизить потребление продуктов с уже добавленной солью. Тот же майонез можно приготовить дома, не кладя в него соль. Или запечь в духовке кусок несоленого мяса, отказавшись от колбасы или сосисок. Например, повара предлагают заменить соль:Соевым соусом – это продукт брожения соевых бобов. Он содержит множество аминокислот, витаминов и минералов. Можем добавлять в салат, в тушеные блюда. Но не нужно увлекаться, соевый соус – известный аллерген:10-15 мл в сутки – норма.Специями, в составе которых есть соль. Сейчас на полках магазинов достаточно многокомпонентных приправ, которые можно применить.Чесноком, сушеными овощами, поскольку в процессе извлечения влаги из овощей они становятся более солеными. Хороши в таком случае сельдерей, морковь, помидоры, перец.Если вы совсем не можете без соли, то старайтесь выбирать морскую, с содержанием минералов или йодированнуюВысушить овощи можно в духовке: смажьте их маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Возникает вполне логичный вопрос по консервированию домашних продуктов на зиму. Но можно спокойно обойтись без соли, другой вопрос, что мы привыкли к соли и такая консервация покажется менее вкусной. Зато более полезней будет точно.Если вы совсем не моете обойтись без соли, то старайтесь выбирать морскую, с содержанием минералов или йодированную. Но даже полезную соль нужно тоже употреблять умеренно. Правильное потребления соли поможет поддержать водно-солевой баланс и обеспечит жизненными силами.