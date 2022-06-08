В каком виде полезнее есть яблоки

Кому-то кажется, что только свежие яблоки дают максимальную пользу для здоровья, а кто-то считает, что для этого их нужно приготовить. Оказывается, при любом виде от этих фруктов можно получить некоторую пользу для здоровья.Свежее яблокоУпотребления одного яблока в день сокращает риск астмы, диабета второго типа и болезней сердца, уберегает от опухолей лёгких и пищеварительного тракта. В яблоке содержится около 50 калорий, это прекрасный фрукт для находящихся на диете. Если вы съедаете два яблока за 15 минут до основного приёма пищи, то впоследствии количество полученных калорий можно сократить на 15%. Для получения максимальной пользы свежие яблоки рекомендуется есть вместе с кожурой.Приготовленные яблокиПри температурной обработке в яблоках какие-то ингредиенты исчезают, но зато появляются дополнительные преимущества. При кипячении из яблок испаряются витамины В и С, но если вы также употребите жидкость, в которой варили яблоки, то получите их обратно. Лёгкое приготовление яблока в три раза повышает количество полифенолов в организме после употребления этого фрукта. Также приготовление яблока помогает уничтожить в нем фермент под названием полифенол оксидаза, который вступает во взаимодействие с кислородом и приводит к коричневому цвету кожуры.СухофруктыСушёные яблоки содержат меньше витамина C, чем свежие, но процесс высушивания усиливает концентрации других нутриентов, включая пищевые волокна. Кроме того, употребление яблок в виде сухофруктов приводит к резкому снижению C-реактивного белка - воспалительного маркера, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно, за счёт воздействия полифенолов и волокон, которые подавляют воспаления.СокСтакан яблочного сока может быть очень вкусным и питательным, но при его изготовлении яблоко теряет большую часть волокон, а вот концентрация сахара вырастает, что увеличивает гликемический индекс. Однако сок всё равно является ценным источником нутриентов, и показатель гликемического индекса у яблочного сока ниже, чем у апельсинового. Кроме того, в нём в четыре раза больше полифенолов.