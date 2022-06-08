Не счищайте! У каких овощей и фруктов полезна кожура

Удаление кожуры может значительно снизить питательную ценность многих овощей и фруктов, считают ученые.Некоторые овощи и фрукты полезно есть вместе с неочищенной кожурой, не забыв предварительно их тщательно помыть.Бананы. Практически все выбрасывают их кожуру. Индийские специалисты констатируют, что банановая кожура является богатым источником клетчатки и ее можно употреблять в пищу без опасений за здоровье.Манго. Мякоть может быть лучшей частью манго, но кожура этих фруктов тоже полезна: она насыщена витамином С и клетчаткой.Апельсины. Их кожура также подходит для употребления, к тому же она богата антиоксидантами.Картофель. Свежий отварной картофель полезнее с кожурой – она содержит много клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры.Киви. Кожура этого богатого витамином С фрукта также съедобная, и является для организма превосходным источником клетчатки, витамина Е?Огурцы. Огуречная кожура отличается высоким содержанием витамина К, который снижает свертываемость крови, препятствует образованию тромбов.