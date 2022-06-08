Кардиолог ФМБА Руденко объяснила, какие анализы надо сдавать гипертоникам, чтобы не упустить опасные болезни

Гипертония может стать причиной развития более серьезных заболеваний, особенно, если не контролировать давление. Какие анализы стоит сдать пациентам с артериальной гипертензией — рекомендует кардиолог ФМБА.

Артериальная гипертония или гипертоническая болезнь — это хроническое заболевание, проявляющееся стойким повышением кровяного давления. Гипертония — это заболевание или диагноз, а гипертензия — сам факт повышения давления.

В России врачи придерживаются норм Европейского общества по изучению гипертензии, также есть рекомендации Минздрава, по которым считается, какое давление — нормальное, а какое — повышенное. Определяет это только врач!

Нормальное давление: систолическое — менее 120-129 мм.рт.ст., диастолическое — менее 80-85 мм.рт.ст.

Высоко нормальное: систолическое АД 130-139 мм.рт.ст., диастолическое АД 85-89 мм.рт.ст.

1 степень гипертензии — 140-159/90-99 мм.рт.ст.

2 степень гипертензии — 160-179/100-109 мм.рт.ст.

3 степень гипертензии — более 180/110 мм.рт.ст.

Растет давление — растут и риски

- Приблизительно 30-45% взрослого населения мира страдает от повышенного давления, при этом число гипертоников с возрастом увеличивается, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог ФКНЦ ФМБА Екатерина Руденко. — У людей старше 60 лет распространенность артериальной гипертонии достигает 60%.

Врач отмечает, что если давление не контролировать и не лечить гипертонию, у человека могут развиться и другие симптомы — головокружение, головные боли, дискомфорт в области сердца, снижение зрения, тахикардия, одышка.
Чем опасно высокое давление

- По мере прогрессирования заболевания, отсутствия своевременной диагностики и эффективного лечения гипертоническая болезнь может спровоцировать развитие некоторых других опасных патологий, — предупреждает врач-кардиолог. — Длительный стаж гипертонической болезни, ее неконтролируемое течение вызывает нарушения в работе разных органов:

случаются сбои в работе почек, может приводить к почечной недостаточности,

повреждение сетчатки глаз,

изменяет структуру и работу сердца с развитием сердечной недостаточности,

может стать причиной патологии аорты,

повышается вероятность возникновения деменции и инсульта.

Анализы для гипертоников

- Для того, чтобы не допустить или своевременно заметить осложнения, всем пациентам с высоким артериальным давлением рекомендуется регулярно наблюдаться терапевтом или кардиологом, сдавать лабораторные анализы, проводить диагностические исследования, — рекомендует врач-кардиолог Екатерина Руденко. — Так, в базовый список анализов входят: общий анализ крови и мочи, анализ мочи на микроальбуминурию, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, калий, натрий, глюкоза, мочевая кислота), липидный спектр крови (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды).

Необходимые исследования для гипертоников — ЭКГ, эхокардиография, УЗИ почек, ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, осмотр офтальмолога, в ряде случаев может потребоваться Холтер ЭКГ, ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий и МРТ головного мозга.
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