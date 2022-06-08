Кардиолог ФМБА Руденко объяснила, какие анализы надо сдавать гипертоникам, чтобы не упустить опасные болезни

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Гипертония может стать причиной развития более серьезных заболеваний, особенно, если не контролировать давление. Какие анализы стоит сдать пациентам с артериальной гипертензией — рекомендует кардиолог ФМБА.Артериальная гипертония или гипертоническая болезнь — это хроническое заболевание, проявляющееся стойким повышением кровяного давления. Гипертония — это заболевание или диагноз, а гипертензия — сам факт повышения давления.В России врачи придерживаются норм Европейского общества по изучению гипертензии, также есть рекомендации Минздрава, по которым считается, какое давление — нормальное, а какое — повышенное. Определяет это только врач!Нормальное давление: систолическое — менее 120-129 мм.рт.ст., диастолическое — менее 80-85 мм.рт.ст.Высоко нормальное: систолическое АД 130-139 мм.рт.ст., диастолическое АД 85-89 мм.рт.ст.1 степень гипертензии — 140-159/90-99 мм.рт.ст.2 степень гипертензии — 160-179/100-109 мм.рт.ст.3 степень гипертензии — более 180/110 мм.рт.ст.Растет давление — растут и риски- Приблизительно 30-45% взрослого населения мира страдает от повышенного давления, при этом число гипертоников с возрастом увеличивается, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог ФКНЦ ФМБА Екатерина Руденко. — У людей старше 60 лет распространенность артериальной гипертонии достигает 60%.Врач отмечает, что если давление не контролировать и не лечить гипертонию, у человека могут развиться и другие симптомы — головокружение, головные боли, дискомфорт в области сердца, снижение зрения, тахикардия, одышка.Чем опасно высокое давление- По мере прогрессирования заболевания, отсутствия своевременной диагностики и эффективного лечения гипертоническая болезнь может спровоцировать развитие некоторых других опасных патологий, — предупреждает врач-кардиолог. — Длительный стаж гипертонической болезни, ее неконтролируемое течение вызывает нарушения в работе разных органов:случаются сбои в работе почек, может приводить к почечной недостаточности,повреждение сетчатки глаз,изменяет структуру и работу сердца с развитием сердечной недостаточности,может стать причиной патологии аорты,повышается вероятность возникновения деменции и инсульта.Анализы для гипертоников- Для того, чтобы не допустить или своевременно заметить осложнения, всем пациентам с высоким артериальным давлением рекомендуется регулярно наблюдаться терапевтом или кардиологом, сдавать лабораторные анализы, проводить диагностические исследования, — рекомендует врач-кардиолог Екатерина Руденко. — Так, в базовый список анализов входят: общий анализ крови и мочи, анализ мочи на микроальбуминурию, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, калий, натрий, глюкоза, мочевая кислота), липидный спектр крови (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды).Необходимые исследования для гипертоников — ЭКГ, эхокардиография, УЗИ почек, ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, осмотр офтальмолога, в ряде случаев может потребоваться Холтер ЭКГ, ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий и МРТ головного мозга.