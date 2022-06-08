Интервальное голодание: как не навредить здоровью?
Эксперт уверен, что интервальное голодание — это одна из самых эффективных методик не только для устойчивого избавления от лишнего веса, но и для оздоровления всего организма.
«Интервальное голодание помогает укрепить иммунитет, запустить процессы жиросжигания, избавиться от грибковых заболеваний и воспалений, улучшить состояние кожи и даже запустить аутофагию — способность организма к саморегенерации и омоложению», — считает специалист.
Однако, чтобы достичь таких результатов, необходимо придерживаться определенных правил. Иначе ИГ может навредить вашему здоровью.
В первую очередь, начиная интервальное голодание, нужно разработать свою собственную стратегию питания. На самом деле ничего сложного: определитесь, сколько раз в день вы будете есть (разрешенный максимум — три приема пищи в день, лучше меньше).
Следите за тем, чтобы были полностью удовлетворены потребности организма в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.
Если вы начали с трех приемов пищи, постепенно сокращайте их. Однако не торопитесь и не делайте это резко.
«Каждый раз еда вызывает всплеск инсулина, а одна из целей ИГ — снизить активность инсулина до минимума».
Для достижения максимального эффекта доктор рекомендует сочетать схему интервального голодания с кето-диетой. Кето-питание заключается в построении рациона на основе продуктов с минимальным % содержания углеводов и максимальном содержании белков.
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