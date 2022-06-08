Интервальное голодание: как не навредить здоровью?

Доктор Эрик Берг рассказал о пользе интервального голодания и о том, как правильно его придерживаться.Эксперт уверен, что интервальное голодание — это одна из самых эффективных методик не только для устойчивого избавления от лишнего веса, но и для оздоровления всего организма.«Интервальное голодание помогает укрепить иммунитет, запустить процессы жиросжигания, избавиться от грибковых заболеваний и воспалений, улучшить состояние кожи и даже запустить аутофагию — способность организма к саморегенерации и омоложению», — считает специалист.Однако, чтобы достичь таких результатов, необходимо придерживаться определенных правил. Иначе ИГ может навредить вашему здоровью.В первую очередь, начиная интервальное голодание, нужно разработать свою собственную стратегию питания. На самом деле ничего сложного: определитесь, сколько раз в день вы будете есть (разрешенный максимум — три приема пищи в день, лучше меньше).Следите за тем, чтобы были полностью удовлетворены потребности организма в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.Если вы начали с трех приемов пищи, постепенно сокращайте их. Однако не торопитесь и не делайте это резко.«Каждый раз еда вызывает всплеск инсулина, а одна из целей ИГ — снизить активность инсулина до минимума».Для достижения максимального эффекта доктор рекомендует сочетать схему интервального голодания с кето-диетой. Кето-питание заключается в построении рациона на основе продуктов с минимальным % содержания углеводов и максимальном содержании белков.