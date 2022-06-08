Врач Соломатина объяснила, кому следует есть черешню с особой осторожностью

Лишний вес, проблемы с уровнями инсулина и сахара являются факторами, требующими очень осторожного употребления черешни, констатирует медик Елена Соломатина.Врач-диетолог объяснила, кому следует есть черешню с особой осторожностью Елена Соломатина заявила в интервью:«Сладкую черешню надо с осторожностью есть людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом. Имея невысокую калорийность, она может взаимодействовать с инсулином, и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара».Помимо насыщенности природными сахарами, ягоды черешни отличаются высоким содержанием клетчатки. Съев существенную порцию, могут ощутить ухудшение самочувствия люди с нарушениями в ЖКТ – их проблемы способны обостриться, содержимое желудка начнет бродить, возникнут аллергические реакции.Соломатина подчеркнула, что лары природы всегда требуют умеренности, не следует есть сладкие фрукты и ягоды сколько захочется.«Чтобы получить пользу для здоровья от употребления черешни, достаточно съедать три горсти ягод за день», - резюмировала эксперт.