У вегетарианцев память лучше, чем у любителей мяса

Соблюдение растительной диеты приводит к улучшению кратковременной вербальной памяти, отметил Пинар Сенгул, руководитель научной работы. Предыдущие исследования выявили различные связи между питанием и физической и умственной работоспособностью. Так, веганская диета связана с улучшением сердечно-сосудистой системы. Средиземноморская диета — с высоким содержанием фруктов и овощей — снижает риск нейродегенеративных заболеваний и улучшает когнитивные функции. В новой работе ученые решили оценить влияние диеты на память и качество сна.Для этого была привлечена группа добровольцев из 62 взрослых в возрасте 40 лет и старше. Среди них были веганы, вегетарианцы, пескатарианцы, всеядные люди с низким потреблением мяса, а также всеядные с высоким потреблением мяса. Чтобы оценить их память, исследователи использовали Калифорнийский тест на вербальное обучение — один из наиболее широко используемых нейропсихологических тестов. Качество их сна оценивалось с помощью Питтсбургского индекса — самооценочного вопросника.Результаты показали, что диета оказала значительное влияние на память, но качество сна осталось неизменным. В Калифорнийском тесте на вербальное обучение пескатарианцы показали лучшие результаты, за ними следуют вегетарианцы и веганы, а всеядные занимают последнее место. Интересно, что у женщин были значительно лучше результаты, чем у мужчин, во всех диетических группах, кроме вегетарианских. Эксперты предполагают, что это, вероятно, связано с тем, что женщины чаще придерживаются растительной диеты, чем мужчины.Ученые признают, что причина полученных результатов остается неясной. Одна из причин плохой памяти у мясоедов — накопление в организме железа, которого много в красном мясе. Оно может вызвать окислительное повреждение, к которому особенно уязвим мозг. Более детальное изучение механизмов, влияющих на память будет продолжено.