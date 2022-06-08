Что такое таурин и для чего он нам нужен?

Эндокринолог Наталья Либеранская рассказала о том, зачем нашему организму нужен таурин и какие функции он выполняет.Таурин — не самая популярная биодобавка. Возможно, многие слышат о нем вообще впервые. Между тем, это не умаляет его значения для нашего организма.«Таурин — отличный помощник в терапии инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения, дислипидемии и даже хронической сердечной недостаточности», — говорит эксперт.Это вещество принимает участие в большом количестве без преувеличения жизненно важных процессов, в том числе обмена веществ.Получать его мы можем с пищей. Источниками таурина для нас являются мясо, яйца, рыба.Запасы таурина естественным образом снижаются с возрастом, а также при ряде патологий, в частности при сахарном диабете.Без этого элемента невозможен полноценный обмен углеводов и липидов, то есть жиров. При повышении уровня сахара в крови таурин его нормализует. Также без таурина глюкоза не может попасть в клетку. Синтез инсулина тоже напрямую зависит от таурина.Что касается липидного обмена, таурин помогает выводит холестерин, усиливая синтез желчных кислот и активируя ферменты. Это помогает сократить отложение холестериновых бляшек в сосудах.«Таурин способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердца».В каких дозировках рекомендуется принимать? Оптимально — 1000 мг (по 500 мг дважды в сутки).