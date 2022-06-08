Исследователи рассказали, как организовать сон с домашними животными

Специалисты из Академии сна в США провели опрос, в котором выяснили, что большинство владельцев домашних питомцев часто позволяют им спать в собственной кровати. Каждый пятый опрошенный рассказал, что им неудобно спать вместе, остальные признались, что наоборот – совместный сон крепче.«Многие владельцы питомцев ощущают себя комфортно, когда их компаньон находится рядом, и лучше спят», – рассказал доктор А.Мацумура, специалист по сну.Он отмечает, что наличие животного рядом не оказывает негативного влияния на сон, если человек правильно организовывает свой режим дня. Для хорошего самочувствия человеку, в зависимости от индивидуальных особенностей, нужно от 7 до 8,5 часов спокойного ночного отдыха. Если питомец не мешает этому – спокойно можно спать вместе с собакой или котом.Чтоб отдых был действительно качественным, необходимо соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, не наедаться перед сном, следить за освещением в спальне – оно не должно быть слишком ярким.Кроме этого, специалисты рекомендуют отказаться от использования гаджетов. Во-первых, это способствует возбудимости нервной системы, во-вторых, свет экрана нарушает выработку мелатонина, и человек долго не может заснуть. При соблюдении этих правил, даже владельцу беспокойного животного будет обеспечен здоровый сон.