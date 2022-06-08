Вызванный лекарствами лишний вес уберут пробиотики

Многие люди сталкиваются с быстрой прибавкой лишнего веса из-за курса лечения, которой они вынуждены проходить. В этом случае им могут помочь похудеть пробиотики и диетические волокна.Исследователи из Nantong University в Китае установили, что сочетание пробиотиков и диетических волокон снижает лишний вес, вызванный использованием лекарств из категории антипсихотиков. Авторы этого исследования подчеркивают, что большинство подобных лекарств вроде оланзапина для лечения шизофрении могут приводить к прибавке веса, появлению резистентности к инсулину и нарушению метаболической системы. Именно поэтому и было проведено четырёхступенчатое исследование для ответа на вопрос о том, могут ли пробиотики и диетические волокна помочь при этой проблеме.На первом этапе использовались пробиотики и диетические волокна, на втором - только пробиотики, на третьем - только диетические волокна, а на четвёртом - плацебо. В каждой группе участвовали 34 добровольца, и из них до конца исследования дошло более 83%. Пробиотики выдавали в виде капсул, содержащих живые лактобактерии, бифидобактерии и энтерококки, которые имеются в свободной продаже.Что касается диетических волокон то их выдавали в форме экстракта для разведения в воде. Как вес, так и индекс массы тела существенно сократился в группе, которая принимала пробиотики и диетическое волокна, а вот в группе на плацебо ничего подобного не случилось. Никаких заметных изменений в весе не было в группах, которые принимали пробиотики или диетические волокна по-отдельности. В целом, первой группе на пробиотиках и диетических волокнах за 12 недель удалось похудеть на 2,36 кг. А в группе на плацебо за этот же период вес вырос, в среднем, на 2,6 кг.