Врач-диетолог Нефедова посоветовала, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья
Нефедова объяснила, что при похудении важны занятия спортом, так как при сжигании жировых прослоек в месте с этим уходит и мышечная масса. По ее словам, особенно важно составить правильный рацион для себя, так как в этом вопросе играют роль и привычки человека. Врач посоветовала постепенно менять свои предпочтения, не прибегая к быстрой смене своего привычного образа жизни. В противном случае есть риск "сорваться". Помимо этого размеренная диета не вредит здоровью, так как восполняет нужный объем калорий и микроэлементов.
В ходе интервью диетолог уделила внимание так называемой сушке тела. Она подразумевает низкоуглеводный рацион, когда при помощи подобранного рациона из организма "уходит" избыток воды. По ее словам, сушка не приведет к желаемому результату в перспективе. Нефедова отметила, что следовать низкоуглеводной диете можно, но под контролем врача и не более двух недель.
"Важно сбалансированное полноценное питание. Нужно определить, сколько вы хотите потерять, из этого высчитывается, какой дефицит калорий вам сделать в рационе. Нужно подключать физические нагрузки для того, чтобы наработать себе мышечную массу", - резюмировала врач.
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