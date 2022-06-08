Отечность: Почему отекает лицо и что делать

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Зачастую в виде отеков могут проявляться патологии со стороны внутренних органов. Нарушения в работе внутренних органов, которые ведут к изменениям концентрации белков, солей или повышению давления в венах и капиллярах, могут давать отеки как лица, так и других участков тела. Может отекать лицо при патологиях сердца или сосудов, нарушениях эндокринного обмена, заболеваниях почек или мочеполовой системы. Кроме того, причины отеков кроются в болезнях печени, ревматических поражениях организма или поражениях вен, проявлении аллергических реакций.Отек — это избыточное накопление внеклеточной жидкости, возникающее в силу различных внутренних или внешних влияний. Многие женщины сталкивались хотя бы раз в жизни с отеком лица утром или к вечеру, что существенно влияет на внешний вид и может быть признаком серьезных расстройств в обменных процессах, одним из симптомов соматических или иных заболеваний. Почему же лишняя вода копится в области тканей лица, что мешает ей покинуть тело?Отеки на лице: причины и симптомыОтек лица у женщинРазличные болезни как причины отековПочему еще отекает лицо?Характерные особенности отеков лица, вызванных патологиямиЧто делать?Отек лица у женщинКогда формируется отек лица, всегда необходимо выявление его причин, так как это не только дефект внешнего вида, который сложно скрыть при помощи косметики и простых процедур. Часто возникающие отеки на лице являются симптомом достаточно серьезных заболеваний, особенно, если из-за скопления жидкости сложно открыть глаза, лицо деформируется и приобретает неестественное выражение.У совсем юных девушек отек лица, который развивается после сна, могут провоцировать косметические средства, применяемые без рекомендации специалиста или не подходящие им по составу и действию.Чрезмерная активность отдельных компонентов косметических средств — масках, кремах, сыворотках — приводит к выходу жидкости из клеток кожи и удалению ее из межклеточных пространств. От тканей лица в мозговые регулирующие структуры посылаются импульсы, которые сигнализируют об обезвоживании. Это приводит к тому, что формируется перераспределение жидкости за счет действия гормонов и других веществ, что в результате дает отек лица. Важно выявить и исключить негативно влияющий препарат из употребления.Другой вариант, дающий отек лица при использовании косметических средств — это аллергия. При ней формируется избыточная чувствительность к компонентам средства, что приводит к реакциям воспаления и притоку жидкости в зону негативной реакции. При этом не только отекает лицо, но и развиваются зуд, краснота, иногда формируются мелкие пузырьки и корочки.Различные болезни как причины отековЗачастую в виде отеков могут проявляться патологии со стороны внутренних органов. Нарушения в работе внутренних органов, которые ведут к изменениям концентрации белков, солей или повышению давления в венах и капиллярах, могут давать отеки как лица, так и других участков тела. Может отекать лицо при патологиях сердца или сосудов, нарушениях эндокринного обмена, заболеваниях почек или мочеполовой системы. Кроме того, причины отеков кроются в болезнях печени, ревматических поражениях организма или поражениях вен, проявлении аллергических реакций.При наличии этих или других заболеваний, отеки исчезнут только после того, как будет проведено полноценное лечение основной причины.Почему еще отекает лицо?Кроме заболеваний, есть еще ряд состояний, при которых также отекает лицо. Их влияние необходимо учитывать при выявлении истинной причины отека. Сюда можно отнести злоупотребление алкоголем любой крепости, особенно сильно задерживают жидкость слабоалкогольные газированные напитки.Зачастую отекает лицо при употреблении избыточного количества жидкости, особенно в летнее время.Причинами отеков могут быть различные ограничительные диеты для снижения веса, питание с дефицитом белка или полное голодание, постоянное переутомление, хроническая усталость с бессонницей или систематическим недосыпом, переохлаждение или же длительное пребывание на солнце с перегреванием.Может наутро отекать лицо после обильных поздних ужинов с избытком соленого, острого или жирного.Негативно на баланс жидкости в организме влияет дефицит витаминов и минеральных компонентов, особенно нехватка калия и избыток натрия.Есть и чисто женские причины отеков, такие как проявление предменструального синдрома или беременность, проблемы с работой щитовидной железы.Характерные особенности отеков лица, вызванных патологиямиПо характеру отеков в некоторых случаях можно самостоятельно заподозрить их причину и принять необходимые меры. Некоторые виды отеков, формирующиеся при соматической патологии, имеют специфические черты, отличающие их от всех остальных.Так, «сердечные» отеки имеют особенности по времени возникновения. Обычно это вторая половина дня и вечер, они достаточно плотные, при этом не только лицо может накапливать жидкость, но и конечности — руки и ноги, особенно в области кончиков пальцев. За время отдыха или сна их интенсивность снижается. Чтобы выяснить причину подобного состояния, необходима помощь врача-кардиолога.Отеки, которые типичны для проблем с почками и мочевой системой, формируются наутро. Обычно они охватывают нижние веки и щеки, сам отек водянистый и неплотный. На фоне отечности может быть повышено давление, уменьшено количество мочи, она становится более насыщенной по цвету. Выяснить точные причины таких отеков сможет нефролог, он же и будет заниматься их устранением.Отек в результате контакта с аллергеном нарастает быстро, буквально на глазах, на его фоне может проступать сыпь, возникает зуд, затрудняется дыхание. Отекает не только лицо (веки, губы, щеки), но и шея. Такие реакции возможны при применении медикаментов, употреблении отдельных видов пищи, реакции на пыльцу. Чтобы устранить подобные отеки, необходимо полное прекращение контакта с аллергеном и консультация врача-аллерголога.Когда отекает лицо в результате проблем с венами, то на фоне отечности кожа приобретает синюшный или багровый оттенок, расширяются вены на шее или подкожные в области лба и висков. Подобные проблемы должны стать поводом для обращения к флебологу или терапевту.Что делать?Изначально, при выявлении отечности лица, нужно начать с простых мер. Отказаться от приема алкоголя, сократить в рационе количество соли, острых и пряных блюд, особенно в вечерние приемы пищи.Необходимо потреблять достаточное количество жидкости, при этом распределив ее больший объем на первую половину дня, несколько сократив потребление к вечеру.Важно спать не менее 7-9 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время, отказаться от работы за компьютером хотя бы за 2 часа до сна.Важно обогащать рацион за счет свежих фруктов, зелени, белковой пищи. Кроме того, нужно заниматься спортом, вести активный образ жизни и часто бывать на свежем воздухе.