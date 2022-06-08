Кариес — дело семейное: когда в проблемах с зубами виноваты гены

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Такое заболевание как кариес у людей разного возраста стоит на третьем месте после респираторных патологий и заболеваний сердца. Но есть счастливчики, у которых кариеса практически не бывает. Это гены?Одни люди мучатся с зубами практически с детства, постоянно борясь с кариесом и его осложнениями. А у других зубы не причинят никаких проблем, даже если не всегда удается соблюдать все правила ухода за полостью рта. Многие люди говорят — «у меня наследственность хорошая», ссылаясь на то, что родители, бабки-деды, тоже имели вполне приличное состояние зубов. Но справедливо ли говорить о том, что состояние зубов, риск кариеса зависит от генетики?Стоматологи очень настороженно воспринимают подобные теории, поскольку существует масса обстоятельств, которые влияют на состояние полсти рта и зубы. «Доктор Питер» совместно с стоматологом Юлией Лапушкиной попытались разобраться в том, могут ли кариес и вообще проблемы с зубами наследоваться, или все-таки нужно лучше чистить зубы?Бактерии, которые разрушают зубыСтоматологи уже перестали удивляться наличию кариеса у детей полутора-двух лет. По данным статистики по всему миру, к школьному возрасту хотя бы один зуб, пораженный кариесам, есть у 90% детей. Во взрослом возрасте распространение проблемы достигает 95-99% в разных возрастных группах.Кариес провоцируют бактерии, на сегодня определено около 20 различных видов, которые могут принимать участие в разрушении эмали и подлежащих тканей зубов.Имеет значение конкретный вид бактерий или специфические комбинации патогенных (кариесогенных) возбудителей. Проводимые исследования показали, что есть сочетания бактерий, которые стимулируют прогрессирование кариеса с переходом его в такие крайне болезненные и неприятные состояния как пульпит и периодонтит.Одних бактерий мало!Чтобы развивался кариес, помимо воздействия патогенных бактерий, необходимо также влияние определенных факторов. Они предрасполагают к процессу, активируют его развитие.Сюда относят следующие триггеры:Нерегулярная или даже регулярная, но неправильная чистка зубов. В такой ситуации бактерии и налет не устраняются с поверхности эмали, происходит быстрое размножение колоний и повреждение зубов. Это считается одним из самых мощных провокаторов кариеса.Различные патологии, которые негативно отражаются на состоянии зубов, десен, всю полость рта в целом. Например, проблемы с пищеварением негативно отражаются на зубах, провоцируя декомпенсированный кариес и проблемы с деснами.Проблемы с выработкой слюны при аномалиях развития желез, травмах или заболеваниях.Особенности рациона. Давно доказано, что есть продукты, которые повышают риск развития кариес, а также те, что могут защитить зубы от агрессии бактерий во рту.Но даже этими факторами развитие кариеса не ограничивается. На зубы влияет и масса других проблем внутри организма.Влияет ли наследственность?В полости рта видов бактерий даже больше, чем в кишечнике: микрофлора разнообразнее, поскольку активнее контакт с окружающей средой. Состав микрофлоры зависит от наследственных факторов и того, какие бактерии обитают в полости рта близкого окружения (супруги, родители, другие люди, тесно контактирующие с вами).Исследования нашли подтверждение того, что наследственность играет определяющую роль в формировании состава микрофлоры рта. Ученые определяли, насколько гены влияют на микробный пейзаж и последующее здоровье зубов и десен.Чтобы результаты были самыми точными, изучали здоровье полости рта близнецов — в пятилетнем возрасте и в 11 лет. Ученые определили — наследственность влияет на состав бактерий во рту: у однояйцовых близнецов он был максимально похожим. Но вот только те бактерии, которые связаны с генами и наследственностью, на кариес и проблемы десен не влияют.Важнее то, что едят детиВ ходе исследований стоматологи определили — те бактерии, которые связаны с наследственностью, по мере возраста сокращались. Дополнительно их популяцию сокращали и пищевые факторы. Те, кто ест много сладкого, имели меньше «наследственных» бактерий и больше тех, что провоцируют кариес.На основании всех полученных данных был сделан вывод — кариес не относится к наследственным болезням.Но отрицать влияние наследственности в целом на здоровье зубов — нельзя. Например, некоторые особенности в строении челюстей и лицевого скелета передаются от родителей к детям. Они могут провоцировать быстрое развитие кариеса, его множественную форму. Поэтому полностью роль наследственности в развитии кариеса и его осложнений никто не исключает.Влияет состояние здоровьяЕсть целый ряд заболеваний, которые имеют генетическую предрасположенность. Они тоже могут повлиять на формирование кариеса во взрослом возрасте или еще в детстве. Среди ключевых можно выделить:патологии пищеварения;проблемы эндокринной системы;проблемы с почками или печенью.Если есть особенности ДНК, предрасполагающие к развитию сахарного диабета, у этих людей закономерно выше и риск проблем с зубами. Это значит, что к гигиене нужно подходить еще более внимательно. Каким бы плохими ни были ваши гены — их роль не столь велика. Поэтому нужно с раннего детства следить за гигиеной полсти рта и сделать походы к стоматологу (для профилактики) своей хорошей привычкой.