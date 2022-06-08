Как загорать без вреда для здоровья

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Чрезмерная любовь к загару и газировке, а также стресс и бессонница являются факторами преждевременного старения, уверяют ученые из Йельской школы медицины. Например, частое употребление газировки вызывает метаболические заболевания и быстрое старение клеток, а регулярные стрессы приводят к укорочению теломер, после чего хромосомы просто умирают. А вот загар провоцирует фотостарение. Однако это не значит, что от солнечных ванн нужно отказаться совсем. Корреспондент Mir24.tv выяснила, как правильно загорать, чтобы оставаться молодым и здоровым.«Ультрафиолет проходит через облака, отражается от воды и песка. Даже в пасмурную погоду нужна защита. Наносить средства с SPF-эффектом надо за 15 минут до выхода. Обновлять нанесение тоже нужно регулярно – каждые два часа и после купания. Не забывайте про головные уборы. Подойдет широкополая шляпа, она создает защиту от ультрафиолета для носа, щек, шеи и подбородка. Кстати, если вы пользуетесь косметикой, то кремы с SPF надо наносить в последнюю очередь. Но в идеале в жаркую погоду лучше использовать как можно меньше косметики»,– рассказывает врач-дерматолог Татьяна Гориславская.Самая распространенная ошибка, которую допускают люди, используя кремы с SPF-защитой, заключается в неверном прочтении номера на тюбике. Например, цифры 70, 50 и 20 означают не силу защиты, а время, которое можно находиться на солнце, используя тот или иной крем.«Десять минут – это примерное время, за которое человек получает минимальную эритематозную дозу, его надо умножить на цифру SPF. Например, при SPF 50 ваша кожа будет защищена на 500 минут, это при условии, что было нанесено по два миллиграмма на каждый квадратный сантиметр кожи. Но, как правило, так никто не делает. Поэтому лучше всегда брать средства с SPF защитой 30-50 и каждые 2 часа наносить заново»,– поясняет Гориславская.Обязательно смотрите на состав солнцезащитного крема. Например, спирт сушит кожу, а натуральные масла обладают низкой степенью защиты. Витамин А – ретинол при воздействии ультрафиолета может повредить кожу и ускорить развитие опухолей, отмечает медик.Если вы загораете в солярии, необходимо придерживаться правила «трех семерок», рассказывает врач-дерматолог Валерия Шаповалова.«Это значит, что курс длится не больше семи процедур, а каждая из них – не дольше семи минут и проводится максимум раз в семь дней. Кстати, если вы блондин с голубыми глазами, то загар не для вас. Даже с кремом выше SPF 60 у вас высокий риск пигментных заболеваний кожи. Рыжеволосым и темноглазым нужен SPF с максимальной защитой. Смуглым шатенам и русоволосым подойдет SPF от 30, но в южных регионах лучше начинать с SPF 50»,– заключила врач.