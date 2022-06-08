Названы продукты, которые можно есть, даже если срок годности уже закончился

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Можно ли есть или надо выбрасывать продукты с истекшим сроком хранения? Эксперты считают, что некоторые из них вполне безопасны для здоровья и через несколько дней или даже недель после даты, указанной на упаковке. О каких продуктах идет речь?На упаковке почти каждого пищевого продукта указана дата истечения срока хранения. Многие считают, что после нее продукт лучше выбросить. Но это в ряде случаев — заблуждение.Срок хранения зачастую — это лишь ориентир, что до этой даты товар гарантированно сохраняет свои полезные качества, а не предупреждение о том, безопасен он для здоровья или нет.Безусловно, таблетки, детские смеси, скоропортящиеся молочные продукты лучше использовать до указанной на упаковке даты. Но у многих продуктов есть некий «люфт» по срокам хранения, за рамками которого он все еще остается безопасным.Яйца- Независимо от того, какая дата указана на упаковке яиц, их можно безопасно употреблять в течение трех недель после покупки, — считает профессор Кевин Мерфи, эксперт по безопасности пищевой продукции. — Дата на упаковке — лишь индикатор свежести яиц. Но не случится ничего страшного, если вы съедите их через пару недель после этой даты. При условии, что они хранились в холодильнике.Подскажет, испортилось ли яйцо, самый простой тест на плавучесть. Опустите яйцо в емкость с водой — если оно плавает на поверхности, оно старое. От испорченного яйца также заметно пахнет — есть его вы точно не станете.А вот сваренные вкрутую яйца лучше долго не хранить. По санитарным правилам, срок хранения в холодильнике вареных яиц — 36 часов.МакароныСухие макароны можно хранить до двух лет после истечения даты на упаковке. Но сваренные макароны не должны храниться долго — максимум, трое суток. Если вам хочется хранить их дольше — попробуйте заморозить их в морозильной камере.СырБольшинство видов сыра неплохо хранятся и после истечения сроков годности. В твердых сырах вроде пармезана очень мало влаги, поэтому рост бактерий там затруднен.По словам диетолога Софии Нортон, некоторые из сыров могут покрыться сине-зеленой или белой плесенью, но это не говорит о том, что сыр нужно выбрасывать.- Просто соскоблите эту плесень или отрежьте пораженные части, и ваш твердый сыр снова будет безопасен для употребления, — говорит диетолог.А вот если зеленая, синяя плесень появляется на мягких сырах — вроде камамбера и бри, это сигнал, что продукт несъедобен.Понять, что испорчен сыр с полезной голубой плесенью, можно по прожилкам — если яркая плесень сконцентрирована густо в одном месте на поверхности сыра, а не распределена по куску равномерно, это плохой знак.МедВ своей естественной форме мед имеет очень низкую влажность, бактерии там не размножаются, а это означает, что мед имеет очень длительный срок хранения.Мед может испортиться, если он будет храниться в сыром помещении. Засахарившийся мед при этом вполне пригоден в пищу.Сырое мясо, птица и рыбаСырое мясо в холодильнике может храниться всего несколько дней. Но в морозилке срок хранения — гораздо дольше. Сырая рыба в морозилке может лежать до полугода. Замороженный фарш хранится в морозильной камере от трех до четырех месяцев, а целая курица или индейка — даже больше.- Бактерии, вызывающие пищевое отравление, не размножаются в морозильной камере, поэтому независимо от того, как долго еда заморожена, ее можно есть, — говорят диетологи. — Проблема лишь в том, что блюда из замороженного мяса могут быть менее вкусными, более сухими, но есть их можно.Сыпучие продуктыМука, пищевая сода, соль, сахар и разрыхлитель хранятся относительно долго — важно, чтобы они находились в помещении с нормальной влажностью.Периодически проверяйте муку: если появился затхлый, гниловатый, прогорклый запах, то лучше не использовать ее в пищу. Храните муку на нижних полках в герметичной таре, так как на верхних температура воздуха выше.Крупы — сроки храненияХлопья овсяные и толокно — 4 месяца.Пшено шлифованное — 9 (для южных районов — 6).Крупа манная, кукурузная, овсяная — 10.Крупа перловая, рис шлифованный — 18.Гречневая ядрица, горох шлифованный колотый — 20.Горох шлифованный целый — 24.КонсервыБольшинство консервированных продуктов имеют длительный срок хранения, особенно овощи, еще дольше можно держать на полках в неоткрытом виде мясные и рыбные консервы — до 2-3 лет.Не стоит передерживать дольше срока годности консервированные помидоры и фрукты, содержащие кислоты.ШоколадВ среднем, для натурального шоколада без консервантов срок годности составляет до года. Чем больше в шоколаде жира и масла какао, тем меньше срок его хранения.Но даже и после этого срока какое-то время шоколад можно есть, правда, его вкусовая привлекательность не гарантируется.