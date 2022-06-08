Названы продукты, которые можно есть, даже если срок годности уже закончился
На упаковке почти каждого пищевого продукта указана дата истечения срока хранения. Многие считают, что после нее продукт лучше выбросить. Но это в ряде случаев — заблуждение.
Срок хранения зачастую — это лишь ориентир, что до этой даты товар гарантированно сохраняет свои полезные качества, а не предупреждение о том, безопасен он для здоровья или нет.
Безусловно, таблетки, детские смеси, скоропортящиеся молочные продукты лучше использовать до указанной на упаковке даты. Но у многих продуктов есть некий «люфт» по срокам хранения, за рамками которого он все еще остается безопасным.
Яйца
- Независимо от того, какая дата указана на упаковке яиц, их можно безопасно употреблять в течение трех недель после покупки, — считает профессор Кевин Мерфи, эксперт по безопасности пищевой продукции. — Дата на упаковке — лишь индикатор свежести яиц. Но не случится ничего страшного, если вы съедите их через пару недель после этой даты. При условии, что они хранились в холодильнике.
Подскажет, испортилось ли яйцо, самый простой тест на плавучесть. Опустите яйцо в емкость с водой — если оно плавает на поверхности, оно старое. От испорченного яйца также заметно пахнет — есть его вы точно не станете.
А вот сваренные вкрутую яйца лучше долго не хранить. По санитарным правилам, срок хранения в холодильнике вареных яиц — 36 часов.
Макароны
Сухие макароны можно хранить до двух лет после истечения даты на упаковке. Но сваренные макароны не должны храниться долго — максимум, трое суток. Если вам хочется хранить их дольше — попробуйте заморозить их в морозильной камере.
Сыр
Большинство видов сыра неплохо хранятся и после истечения сроков годности. В твердых сырах вроде пармезана очень мало влаги, поэтому рост бактерий там затруднен.
По словам диетолога Софии Нортон, некоторые из сыров могут покрыться сине-зеленой или белой плесенью, но это не говорит о том, что сыр нужно выбрасывать.
- Просто соскоблите эту плесень или отрежьте пораженные части, и ваш твердый сыр снова будет безопасен для употребления, — говорит диетолог.
А вот если зеленая, синяя плесень появляется на мягких сырах — вроде камамбера и бри, это сигнал, что продукт несъедобен.
Понять, что испорчен сыр с полезной голубой плесенью, можно по прожилкам — если яркая плесень сконцентрирована густо в одном месте на поверхности сыра, а не распределена по куску равномерно, это плохой знак.
Мед
В своей естественной форме мед имеет очень низкую влажность, бактерии там не размножаются, а это означает, что мед имеет очень длительный срок хранения.
Мед может испортиться, если он будет храниться в сыром помещении. Засахарившийся мед при этом вполне пригоден в пищу.
Сырое мясо, птица и рыба
Сырое мясо в холодильнике может храниться всего несколько дней. Но в морозилке срок хранения — гораздо дольше. Сырая рыба в морозилке может лежать до полугода. Замороженный фарш хранится в морозильной камере от трех до четырех месяцев, а целая курица или индейка — даже больше.
- Бактерии, вызывающие пищевое отравление, не размножаются в морозильной камере, поэтому независимо от того, как долго еда заморожена, ее можно есть, — говорят диетологи. — Проблема лишь в том, что блюда из замороженного мяса могут быть менее вкусными, более сухими, но есть их можно.
Сыпучие продукты
Мука, пищевая сода, соль, сахар и разрыхлитель хранятся относительно долго — важно, чтобы они находились в помещении с нормальной влажностью.
Периодически проверяйте муку: если появился затхлый, гниловатый, прогорклый запах, то лучше не использовать ее в пищу. Храните муку на нижних полках в герметичной таре, так как на верхних температура воздуха выше.
Крупы — сроки хранения
Хлопья овсяные и толокно — 4 месяца.
Пшено шлифованное — 9 (для южных районов — 6).
Крупа манная, кукурузная, овсяная — 10.
Крупа перловая, рис шлифованный — 18.
Гречневая ядрица, горох шлифованный колотый — 20.
Горох шлифованный целый — 24.
Консервы
Большинство консервированных продуктов имеют длительный срок хранения, особенно овощи, еще дольше можно держать на полках в неоткрытом виде мясные и рыбные консервы — до 2-3 лет.
Не стоит передерживать дольше срока годности консервированные помидоры и фрукты, содержащие кислоты.
Шоколад
В среднем, для натурального шоколада без консервантов срок годности составляет до года. Чем больше в шоколаде жира и масла какао, тем меньше срок его хранения.
Но даже и после этого срока какое-то время шоколад можно есть, правда, его вкусовая привлекательность не гарантируется.
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