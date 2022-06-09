Названы продукты и напитки, полезные против плохого запаха тела

Проблема плохого запаха тела становится летом особенно актуальной, в ее решении могут помочь некоторые продукты и напитки.Пожалуй, самым доступным напитком, полезным против плохого запаха тела, является вода. Летом ее потребление должно увеличиваться, поскольку организм интенсивнее теряет влагу. По данным «ИноСМИ»,«было установлено, что достаточное потребление воды избавляет тело от неприятного запаха, улучшая пищеварение, способствуя выводу токсинов и других «отходов», – для этой цели достаточно выпивать 6 стаканов воды в день».Также «натуральным дезодорантом» для тела специалисты называют зеленые листовые овощи. Употребление шпината, рукколы, капусты, мангольда помогает телу сохранять баланс pH в организме, не допускать защелачивания. Кстати, признаком слишком высокого щелочного уровня является, сухость во рту – возможная причина отталкивающего дыхания.Еще один борец с плохим запахом – это апельсин. Ученые поясняют, что цитрусовые содержат кислоты, способствующие более активному выводу токсинов, придающих телу неприятный запах.Другим продуктом, полезным против плохого запаха тела, является йогурт.«Йогурт содержит полезные бактерии, приносящие пользу пищеварительной системе и содействующие устранению вредных микробов, выведению токсинов и прочих веществ, вызывающих неприятный запах тела», - констатируют эксперты.В свою очередь, употребление корицы является не только профилактикой зловония – эта специя, регулярно присутствующая в рационе, может делать запах тела приятным. Было установлено и то, что корица эффективно борется с высоким сахаром в крови.Говоря о напитках, препятствующих появлению скверных запахов, специалисты посоветовали пить зеленый чай, а также травяные чаи с добавлением мяты, гвоздики, имбиря, ромашки, кардамона, аниса, розы.